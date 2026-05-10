「ええかわいいい」佐久間大介、“友達”神木隆之介とのツーショットを披露！ 「にっこにこで癒しすぎる」
Snow Manの佐久間大介さんは5月10日、自身のInstagramを更新。神木隆之介さんとのツーショットを披露しました。
【写真】佐久間大介、神木隆之介とのツーショット！
さらに「3枚目はJack In The BoxのMV撮影の時に撮影所で会った時 の」と、別の日に偶然出会った際のツーショットも披露しています。
コメントでは「ええかわいいいい」「天才的に可愛い」「仲良し共演素敵」「にっこにこで癒しすぎる」「お二方とも可愛いしカッコいい」「ふたりとも笑顔がよすぎる」「アニオタ仲間の神木くん」など称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐久間大介、神木隆之介とのツーショット！
「にっこにこで癒しすぎる」佐久間さんは「神木くん 友達の神木くんが #それスノ に来てくれた！！ お仕事で一緒になるのは、初めてで嬉しかったわ〜」とつづり、3枚の写真を投稿。ピンク色のつなぎ姿の佐久間さんと俳優・神木隆之介さんが肩を組んでピースポーズをとる写真を公開しています。
コメントでは「ええかわいいいい」「天才的に可愛い」「仲良し共演素敵」「にっこにこで癒しすぎる」「お二方とも可愛いしカッコいい」「ふたりとも笑顔がよすぎる」「アニオタ仲間の神木くん」など称賛の声が寄せられています。
「バックヤードで会ったお友達との写真」3月31日の投稿では、東京ビッグサイトで開催された世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」のバックヤードで撮影した声優・花江夏樹さんや下野紘さんらとのショットを披露している佐久間さん。多くの友人との写真にファンからは「大好きなお友達に沢山お会いできてよかったね」「めっちゃ生き生きしてる」「どれも胸熱の写真すぎます」「親友がたくさんですね」「メンバーが豪華すぎてニヤニヤしてしまったぁ〜」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)