ボーダーのパイル地にスヌーピーのワンポイントが映えまくり！「エメフィール」のひんやりルームウェアが夏の夜を快適に
ランジェリーやルームウェアを展開するブランド「aimerfeel(エメフィール)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」デザインの夏向けルームウェアが登場。性別を問わないラインナップで、パートナーや家族、友だちとのリンクコーデも楽しめる。
【写真】ディテールやほかのカラーを見る
「接触冷感 ボーダーパイル 半袖 上下セット(男女兼用サイズ)」(5390円)は、SからLLまでと幅広いサイズ展開のセットアップ。
胸元に「PEANUTS」のキャラクターがもこもこのサガラ刺しゅうでデザインされていて、スヌーピーはホワイトに黒、チャーリー・ブラウンはネイビーに白、そしてベルは濃淡の異なるピンクと、それぞれカジュアルなボーダー柄が施されているのが特徴だ。
肌に触れるとひんやりと感じる接触冷感素材を採用し、トップスはドロップショルダーの5分袖、ボトムスはハーフ丈のサマー仕様。肌あたりはやさしく、コットン混で汗のベタつきも感じにくいなど、機能面へのこだわりが満載！
ピンクのベルのみ、5月中旬に入荷予定ながら、スヌーピーとチャーリー・ブラウンは公式オンラインショップにて販売中！ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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「接触冷感 ボーダーパイル 半袖 上下セット(男女兼用サイズ)」(5390円)は、SからLLまでと幅広いサイズ展開のセットアップ。
肌に触れるとひんやりと感じる接触冷感素材を採用し、トップスはドロップショルダーの5分袖、ボトムスはハーフ丈のサマー仕様。肌あたりはやさしく、コットン混で汗のベタつきも感じにくいなど、機能面へのこだわりが満載！
ピンクのベルのみ、5月中旬に入荷予定ながら、スヌーピーとチャーリー・ブラウンは公式オンラインショップにて販売中！ぜひチェックしてみて。
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