「これぞまさに、完全無欠アイドル！」山田涼介へのお祝いメッセージ続々！「愛に溢れている」「努力の賜物」「自発光がすごい」の声

【写真】“自発光”こと、美しい山田涼介のショット（3枚）表紙まとめ（2枚）

Hey! Say! JUMPの山田涼介が、5月9日に33歳の誕生日を迎え、様々なメディアがお祝いのメッセージを寄せられている。

■祝33歳！山田涼介の誕生日にお祝いメッセージ続々

Hey! Say! JUMPが所属するレーベル「Storm Labels」公式では、「33歳のお誕生日おめでとうございます」と絵文字を添えてお祝いメッセージと共に、山田のメンバーカラーである赤い縁で飾った写真を投稿した。

続けて「33！？と疑ってしまう “美”。それは内から溢れ出ているものだと実感させられます。これぞまさに、完全無欠アイドル！」と続け、最後に「初ソロドームもRed.Yとやまださんの多幸感あふれる空間となりますように」と結んだ。

この投稿には、「山田くんお誕生日おめでとう」という祝福のメッセージが多数寄せられた他

、「完全無欠の天才アイドル」「すべて努力の賜物」「自発光がすごい」などのコメントも多数。

また、「公式のメッセージがいつも楽しみ」「公式様の愛！」「愛に溢れている」「たくさんのお祝いメッセージを眺めているだけでも幸せ」と、山田への愛情を感じたというコメントも寄せられていた。

また、スポーツ紙など様々なメディアからも山田の誕生日を祝う投稿が寄せられるなど、お祝いムード満点の誕生日となった。

■写真：Storm Labelsの誕生日お祝い投稿に反響

■写真：所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENT公式

■写真：連載「BEAUTY DIARIES」を持つVOCE（ヴォーチェ）公式

■写真：HMVでは近年、山田が飾った表紙を一挙に

■写真：【公式】雑誌のFujisan.co.jpでも山田の表紙まとめ