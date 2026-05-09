タレント・山田邦子（65）が8日、フジテレビ「ウワサのお客さま」（金曜後8・00）にVTR出演。おすすめの立ち食いそばについて語った。

番組の人気企画「ウワサの芸能人 この人、だ〜れ？」に出演した山田。大の立ち食いそば好きだという山田が人気そばチェーン「ゆで太郎」で食事している様子がクイズで出題された。

スタッフからゆで太郎にしょっちゅう来るのかと聞かれると「よく来ます、本当に助かってます。早いし美味しいし安いし」と絶賛。「立ち食い歴は長いですよ、小学校5年生から食べてますから」と明かした。

立ち食いそば歴50年以上の山田が、お気に入りの立ち食いそば店をランキングで発表。3位は量が多く春菊天そばがお気に入りだという都営新宿線馬喰横山駅の「文殊」、2位は磯おろしそばがお気に入りだというJR静岡駅の「戸隠そば」、1位はほうれん草そばがお気に入りだという首都圏に100店舗以上展開する「名代富士そば」。

富士そばのほうれん草そばを試食した山田は思わずニッコリ。「富士そばは何千食食べたかな…」とつぶやいてた。