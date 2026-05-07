名古屋市南区の公園で、列車にぶつかったとみられる「ニホンカモシカ」が捕獲されました。

【写真を見る】列車にぶつかったとみられる｢ニホンカモシカ｣ うずくまる様子も… 公園で捕獲 名古屋市内で目撃情報相次ぐ

7日午前5時20分ごろ、名古屋市瑞穂区で犬の散歩をしていた人が、カモシカとみられる一頭の動物を目撃しました。この動物は、その後草の茂みの中に入り込み、姿を消しました。

警察によりますと、瑞穂区内では7日朝、ニホンカモシカとみられる動物の目撃情報が6件寄せられたということです。午前9時ごろには隣の南区でも目撃情報が…

（太田有咲記者）

「閑静な住宅街のすぐそばにあるこちらの公園で、カモシカらしき動物が目撃されたということです」

首を伸ばしたり体を縮めたりする様子も…

さらに、約2時間後には、この公園から2キロほど離れた別の公園でも…



（太田記者）

「線路のそばにある側溝でカモシカがうずくまっています。けがをしているのでしょうか。首を伸ばしたり体を縮めたりを繰り返しています」

名古屋市によりますと、この公園で見つかった動物はニホンカモシカで、名鉄本星崎駅から鳴海駅の間を走っていた列車とぶつかったとみられ、きょう午後1時半ごろ、麻酔銃が打たれ、捕獲されました。

（太田記者）

「さきほどまでカモシカがうずくまっていた場所です。まわりと比べてへこんでいることがわかります」

「子どもたちの通学路なので心配」

近くに住む人は…

Q.近くで野生の大きい動物が出ることは？

「ないです。初めて。子どもたちの通学路なので心配」

名古屋市内では4月下旬からニホンカモシカの目撃情報が相次いでいて、名古屋市は、見つけても刺激しないよう注意を呼びかけています。