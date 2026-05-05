ｍuice新作プレストパウダー＆ハイライター♡夏の崩れない美肌メイク術

SNSでも話題のコスメブランド「muice（ミュアイス）」から、夏のメイク悩みに寄り添う限定アイテムが登場♡ひと塗りでさらさら肌を叶えるプレストパウダーと、濡れたようなツヤ感をプラスするハイライターがラインナップ。2026年5月13日より全国発売される、これからの季節にぴったりな注目コスメです♪

さらんプレストパウダーの魅力

さらんプレストパウダー

価格：1,320円(税込)

透明超微粒子パウダーが皮脂を吸着し、ひと塗りでさらさらな肌に整えるプレストパウダー。

ソフトフォーカス効果により毛穴や凹凸をふんわりカバーし、フィルターをかけたような“さらん肌”を演出します。

ミラー・パフ付きで持ち運びにも便利。首やデコルテ、前髪のベタつきケアにも使えるマルチな一品です。

キスの毛穴悩みを狙い撃ち♡さらすべ美肌を叶える新プライマーに注目

ミラーリッチハイライター詳細

ミラーリッチハイライター

価格：1,089円(税込)

01ムーンベージュ

02ルナピンク

微細パールを高配合し、ラメではなく“面”で光るような濡れツヤを演出するハイライター。

オイルin処方で肌にしっとり密着し、ヨレにくく美しい仕上がりが持続します。くすみを飛ばし、顔全体に透明感と立体感をプラス。

指やブラシで仕上がりを調整できるのも嬉しいポイントです。

発売情報と取扱い店舗

【発売日】2026年5月13日（水）数量限定発売

【取扱い店舗】アットコスメストア、ロフト、ロフトネットストア、ハンズ、プラザ、ショップイン、アインズ＆トルペ、R.O.U、イオン

※一部店舗除く

手に取りやすい価格と使いやすさで、初心者からコスメ好きまで幅広く支持されるmuice。

夏のメイク崩れ対策にもぴったりな2アイテムは、売り切れ前にチェックしたい注目コスメです。

夏メイクの味方に♡

さらさら肌と濡れツヤ肌、どちらも叶えてくれる今回の限定コスメ。組み合わせて使えば、崩れにくく今っぽい理想のベースメイクが完成します♪暑い季節でも快適にメイクを楽しみたい方にぴったりのアイテム。ぜひこの機会にチェックしてみてください♡