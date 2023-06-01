ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２３１ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式4日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均 49267.99（-231.28 -0.47%）
ナスダック 25154.22（+39.78 +0.16%）
CME日経平均先物 59830（大証終比：+410 +0.68%）
欧州株式4日GMT15:12
英ＦＴ100 休み
独DAX 24146.17（-146.21 -0.60%）
仏CAC40 8014.34（-100.50 -1.24%）
米国債利回り
2年債 3.936（+0.058）
10年債 4.420（+0.050）
30年債 5.001（+0.043）
期待インフレ率 2.510（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.069（+0.032）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.579（+0.052）
豪 州 4.980（-0.039）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝103.82（+1.88 +1.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4574.10（-70.40 -1.52%）
ビットコイン（ドル）
79978.94（+1070.40 +1.36%）
（円建・参考値）
1255万9893円（+168096 +1.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49267.99（-231.28 -0.47%）
ナスダック 25154.22（+39.78 +0.16%）
CME日経平均先物 59830（大証終比：+410 +0.68%）
欧州株式4日GMT15:12
英ＦＴ100 休み
独DAX 24146.17（-146.21 -0.60%）
仏CAC40 8014.34（-100.50 -1.24%）
米国債利回り
2年債 3.936（+0.058）
10年債 4.420（+0.050）
30年債 5.001（+0.043）
期待インフレ率 2.510（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.069（+0.032）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.579（+0.052）
豪 州 4.980（-0.039）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝103.82（+1.88 +1.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4574.10（-70.40 -1.52%）
ビットコイン（ドル）
79978.94（+1070.40 +1.36%）
（円建・参考値）
1255万9893円（+168096 +1.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ