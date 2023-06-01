NY株式4日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均　　　49267.99（-231.28　-0.47%）
ナスダック　　　25154.22（+39.78　+0.16%）
CME日経平均先物　59830（大証終比：+410　+0.68%）

欧州株式4日GMT15:12
英ＦＴ100　　休み
独DAX　 24146.17（-146.21　-0.60%）
仏CAC40　 8014.34（-100.50　-1.24%）

米国債利回り
2年債　 　3.936（+0.058）
10年債　 　4.420（+0.050）
30年債　 　5.001（+0.043）
期待インフレ率　 　2.510（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.069（+0.032）
英　国　　4.964（-0.048）
カナダ　　3.579（+0.052）
豪　州　　4.980（-0.039）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝103.82（+1.88　+1.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4574.10（-70.40　-1.52%）

ビットコイン（ドル）
79978.94（+1070.40　+1.36%）
（円建・参考値）
1255万9893円（+168096　+1.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ