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人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「業務スーパーが運営する焼肉とデザート食べ放題がコスパ最高すぎた！【プレミアムカルビ】【大食い】」と題した動画を公開した。本動画では、業務スーパーでおなじみの神戸物産が手掛ける焼肉店「プレミアムカルビ」を訪れ、豪華なランチセットとデザートビュッフェを堪能。「めちゃめちゃコスパいい」と絶賛するその魅力に迫っている。



山崎が注文したのは、100分間のデザートビュッフェが付いた「プレミアム焼肉ランチ」。ネギ塩牛タン、やわらか牛赤身、大判のカルビといった王道のお肉に加え、サラダやナムル、スープがセットになった充実のラインナップである。早速カルビから網に乗せると、高火力で焼き上げられたジューシーな脂が滴り落ちる。タレに絡めてご飯にバウンドさせるや否や、「おいちーね」「ご飯が進みすぎ注意」と至福の表情を浮かべた。さらに、四角く厚切りにされた牛赤身や、さっぱりとしたネギ塩レモン牛タンなど、肉の旨味を最大限に引き出すメニュー構成に舌鼓を打つ様子が収められている。



食後のメインイベントとして、山崎はスイーツ＆ジェラートビュッフェの全種類制覇に挑む。彩り豊かなケーキや焼き菓子、グラスデザートを次々とプレートに盛り付け、一品ずつ丁寧にレビューしていく。中でも、ピスタチオマニアを自称する山崎が目を輝かせたのが「苺とピスタチオのパルフェ」や「ピスタチオジェラート」。濃厚なピスタチオの風味と香ばしさを「たまらなく美味しい」と高く評価した。また、桜餅風のジェラートには本物の餅が練り込まれており、その本格的な仕上がりに驚きを見せている。



大満足のボリュームでありながら、これらすべてがセットになって1,958円という価格設定に、山崎は「めちゃめちゃコスパいいランチでした」と太鼓判を押した。質の高い焼肉だけでなく、専門店顔負けのスイーツビュッフェまで堪能できる「プレミアムカルビ」。手頃な価格でお腹も心も満たしたいと考える人にとって、外食選びの強力な選択肢となるはずだ。