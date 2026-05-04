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不動産投資において、融資は資産形成を加速させる最大の武器だ。しかし2026年以降、その環境は大きく様変わりしつつある。不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、融資で落ちる投資家に共通するパターンと、審査を通過するための実践的な対策について詳しく解説した。



木村氏が指摘する融資環境の変化は3点だ。まず日銀の政策金利引き上げにより、銀行の調達コストが上昇し、借入コストの増加が投資収益を圧迫するリスクが高まっている。次に、金融庁の通達を受けた信用金庫・信用組合の審査厳格化だ。不正融資の発覚を背景に、2026年7月以降は一部案件が出にくくなる可能性があるという。そして3点目が、ハザードマップチェックの厳格化だ。水害や土砂崩れのリスクを抱えるエリアでは、追加資料の提出や融資制限が発生するケースが増えており、投資家自身もエリア選定の段階から災害リスクを意識することが求められるようになっている。



こうした環境変化に対し、木村氏が推奨する対応策が「小ぶりな物件の分散投資」だ。利回りの高い小型物件は金利上昇の影響を受けにくく、複数物件に分散することでリスクを相互補填できる。また、小規模物件を繰り返し購入することで「黒字の事業実績」が蓄積され、金融機関からの信用力向上につながるという点も重要だ。節税目的の区分マンションのような赤字物件は評価されにくく、黒字実績こそが融資拡大の基盤になると木村氏は言う。



融資審査において金融機関が重視するのは、返済能力だけではない。木村氏は「購入後の運営能力のアピール」の重要性を強調する。空室や修繕トラブルが発生した際の具体的な対処法を事前に文書化し、銀行の担当者に示すことで、「良い経営者」という評価につながるという。物件探しが始まる前の段階から自己紹介や事業計画をまとめた資料を整備しておくことが、審査の迅速化にも直結すると木村氏は述べる。



銀行ごとに得意とする融資対象が異なる点も、見落とされがちな要因だ。ある金融機関で審査が通らなかった物件でも、別の機関では条件が大きく改善されるケースがある。



木村氏は、築浅アパートと築古アパートの融資事例を数字で比較しながら、金融機関の選定そのものが最終的な投資収益を左右することを具体的に示す。厳しい審査環境であっても、実績と事業性を丁寧に示せる投資家には、融資の扉は今も開かれているという点が、木村氏の一貫したメッセージだ。