日曜劇場「ＧＩＦＴ」（TBS系）の第4話が3日に放送された。

本作は、パラスポーツの車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。暗闇を生きてきた全ての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当。堤真一が27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。（※以下、ネタバレを含みます）

圭二郎（本田響矢）と激突し転倒した坂東（越山敬達）に過剰とも言える反応を見せた母・陽子（西尾まり）。日野（吉瀬美智子）はその理由となった3年前の出来事を、圭二郎や人香（有村架純）に話す。

坂東の実力を見抜いている伍鉄（堤真一）は、坂東を惑星、陽子をその周りを回る巨大衛星にたとえ、坂東が輝ける方法を思案。その答えを見つけ、陽子に会いに行く。

放送終了後、SNS上には、「『昨日の夢は、今日の希望であり、明日の現実』。伍鉄が話していたロバート・ゴダード（ロケットの父）の名言。めちゃくちゃいい言葉」「『見上げるだけなのか、それともそこに向かうのか』。今回の名言」「毎週、伍鉄さんの言葉に胸を打たれる」などのコメントが上がった。

また、「伍鉄が昊（玉森裕太）の父であると母（山口智子）から告げられたが、今後物語にどう絡むのだろう」「人香のお父さん（山中聡）と圭二郎の事故が重なるとは思っていなかった」「坂東の母親役の西尾まりさんは、『パパはニュースキャスター』の名子役」などの声もあった。

そのほか、「このドラマは、車いすラグビーの認知度上昇に貢献していると思う」「憧れは希望になるんだと改めて感じた」「Official髭男dismの『スターダスト』。歌詞がドラマの内容に重なっていてとってもいい」といったコメントもあった。