マヂラブ村上に双子誕生 妻・いとくとらが報告「ビッグに生まれてきてくれました」「誰かさんの遺伝かしら」【全文】
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上（41）の妻で踊り手・いとくとら（読み：いくら／36）が1日、自身のインスタグラムを更新。双子の女児と男児出産を報告した。
【写真】赤ちゃんとの写真を添え、双子の出産を伝えた村上の妻・いとくとら
いくらは「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と伝え、「第一子の女の子は2700グラム超え、第二子の男の子は3000グラム超えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました」と明かした。
出産後については「生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはNICUに入りましたが、2人とも経過は順調」と説明し、「お姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています。弟くんも少しずつNICU退院に向けて頑張っています」と現状を報告した。
妊娠期間については「妊活、不妊治療、妊娠糖尿病、切迫早産での入院を経ての出産でした」と振り返り、「多胎妊娠と高齢出産ということもあり、不安がつきまとう妊婦生活でした」と心境を吐露。それでも「正期産まで持ち堪えられたのは病院の先生や助産師さん方の支えのおかげ」と感謝をつづった。
現在は帝王切開後の体調と向き合いながら育児をスタートさせており、「まるで余裕はないし涙が出る日もあるけれど、この子たちのお世話をしているときは何もかも辛いことを忘れられる。本当に心の底から愛おしい」と喜びを表現した。
また夫の村上についても「本当に信じられないぐらいにあれやこれやしてくれました。まあまあ惚れ直しました」と明かし、支えに感謝。「一気に2人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそう」としながら、「今後ともどうぞよろしくお願いします」と結んだ。
また、村上も4月30日放送のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0』で「男女。男女の双子、双子が生まれました」と報告し、野田クリスタルが拍手で祝福していた。
マヂカルラブリーは、2002年より個々に活動し、村上が野田クリスタルのライブを見て声をかけ、2007年にコンビ結成。『M-1グランプリ2017』決勝進出（10位）、『キングオブコント2018』決勝進出（7位）、『R-1ぐらんぷり2020』優勝（野田クリスタル）、『M-1グランプリ2020』優勝、『キングオブコント2021』決勝進出（9位）。村上といくらは2022年7月7日に結婚した。
■いくら全文
ご報告です。
先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！
2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700グラム越え、第二子の男の子は3000グラム越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！
誰かさんの遺伝かしら…
生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはNICUに入りましたが、2人とも経過は順調で、お姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています。
弟くんも少しずつNICU退院に向けて頑張っています。
日々寄り添ってくださっているNICUの皆様には頭が上がりません…。
お腹の中でずっと一緒だった2人を早く会わせてあげられますように。
思い返せば長かった…妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのMFICU入院を経ての出産でした…。
入院してから1ヶ月半以上帰宅できておらず、くむに会えていないのも本当に辛い…。
（ずっと預かってお世話してくれている妹すーじー、ありがとう…）
しかしながら、正期産まで持ち堪えられたのは病院の先生や助産師さん方の支えのおかげです。
この子たちを授かるまでのことや、リスクが多いと言われる多胎妊娠と高齢出産ということもあり、前向きになれず、ずっと不安がつきまとう妊婦生活でした。
ということで、無事生まれてからのご報告とさせていただきました。
周りにも私からは数人にしか報告しておらず、突然のご報告となってしまいすみません。
またどこかで、これまでのことをいろいろお話しできたら良いなと思っています。
帝王切開での出産だったのですが、今は体の痛さに驚き、少しずつ育児を始めています。
世の母たちは本当にすごいです…。
まるで余裕はないし涙が出る日もあるけれど、この子たちのお世話をしているときは何もかも辛いことを忘れられます。
本当に心の底から愛おしいです。
ここまでたくさん支えてくれた家族、友人にも本当に感謝です！
村上も本当に信じられないぐらいにあれやこれやしてくれました。
まあまあ惚れ直しました。
一気に2人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそうですが、今後ともどうぞよろしくお願いします！
【写真】赤ちゃんとの写真を添え、双子の出産を伝えた村上の妻・いとくとら
いくらは「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と伝え、「第一子の女の子は2700グラム超え、第二子の男の子は3000グラム超えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました」と明かした。
出産後については「生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはNICUに入りましたが、2人とも経過は順調」と説明し、「お姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています。弟くんも少しずつNICU退院に向けて頑張っています」と現状を報告した。
現在は帝王切開後の体調と向き合いながら育児をスタートさせており、「まるで余裕はないし涙が出る日もあるけれど、この子たちのお世話をしているときは何もかも辛いことを忘れられる。本当に心の底から愛おしい」と喜びを表現した。
また夫の村上についても「本当に信じられないぐらいにあれやこれやしてくれました。まあまあ惚れ直しました」と明かし、支えに感謝。「一気に2人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそう」としながら、「今後ともどうぞよろしくお願いします」と結んだ。
また、村上も4月30日放送のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0』で「男女。男女の双子、双子が生まれました」と報告し、野田クリスタルが拍手で祝福していた。
マヂカルラブリーは、2002年より個々に活動し、村上が野田クリスタルのライブを見て声をかけ、2007年にコンビ結成。『M-1グランプリ2017』決勝進出（10位）、『キングオブコント2018』決勝進出（7位）、『R-1ぐらんぷり2020』優勝（野田クリスタル）、『M-1グランプリ2020』優勝、『キングオブコント2021』決勝進出（9位）。村上といくらは2022年7月7日に結婚した。
■いくら全文
ご報告です。
先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！
2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700グラム越え、第二子の男の子は3000グラム越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！
誰かさんの遺伝かしら…
生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはNICUに入りましたが、2人とも経過は順調で、お姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています。
弟くんも少しずつNICU退院に向けて頑張っています。
日々寄り添ってくださっているNICUの皆様には頭が上がりません…。
お腹の中でずっと一緒だった2人を早く会わせてあげられますように。
思い返せば長かった…妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのMFICU入院を経ての出産でした…。
入院してから1ヶ月半以上帰宅できておらず、くむに会えていないのも本当に辛い…。
（ずっと預かってお世話してくれている妹すーじー、ありがとう…）
しかしながら、正期産まで持ち堪えられたのは病院の先生や助産師さん方の支えのおかげです。
この子たちを授かるまでのことや、リスクが多いと言われる多胎妊娠と高齢出産ということもあり、前向きになれず、ずっと不安がつきまとう妊婦生活でした。
ということで、無事生まれてからのご報告とさせていただきました。
周りにも私からは数人にしか報告しておらず、突然のご報告となってしまいすみません。
またどこかで、これまでのことをいろいろお話しできたら良いなと思っています。
帝王切開での出産だったのですが、今は体の痛さに驚き、少しずつ育児を始めています。
世の母たちは本当にすごいです…。
まるで余裕はないし涙が出る日もあるけれど、この子たちのお世話をしているときは何もかも辛いことを忘れられます。
本当に心の底から愛おしいです。
ここまでたくさん支えてくれた家族、友人にも本当に感謝です！
村上も本当に信じられないぐらいにあれやこれやしてくれました。
まあまあ惚れ直しました。
一気に2人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそうですが、今後ともどうぞよろしくお願いします！