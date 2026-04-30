BE:FIRST、5th Anniversary Project 第2弾シングル「Missing」リリース決定
BE:FIRSTの「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」が、7月1日(水)にリリースされることが決定した。
「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」が話題沸騰中のBE:FIRST。各春フェスへの出演、さらにグループ史上最大規模となる味の素スタジアム公演2DAYSを控えている中、早くも「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」のリリースが決定した。
記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、世界的DJ / プロデューサーのJonas Blueが作曲共作・プロデュースを担当したDance popナンバー。2022年「Don’t Wake Me Up」以来2度目となるBE:FIRSTとのコラボレーションに期待が高まる。
CDには表題曲「Missing」に加え、タイトル未定の新曲、さらにメンバーのソロプロジェクト“One of the BE:ST” 6人目としてSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」の合計3曲を収録。LIVE盤には2026年3月20日(金)に京都・平安神宮で開催された＜平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮＞を収録。
MV盤には表題曲「Missing」のMusic Videoと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤の内容に加え、ジャケット写真撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes、「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」のBE:FIRSTパートとSHUNTOのソロパフォーマンスを収録と、豪華な内容だ。
さらに、BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリースされる。こちらの販売期間は5月11日（月）23時59分までとなる。
なお、5月6日(水)には9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」のリリース、5月16日(土)・17日(日)には東京・味の素スタジアムにて＜BE:FIRST Live Stadium 2026 We are the “BE:ST”＞の開催が控えている。
「Missing」
発売日 : 2026/07/01
レーベル : B-ME
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CD収録内容（全品番共通）
1.Missing
2.タイトル未定
【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445 (税込) \4,950 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445 (税込) \4,950 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
・映像収録内容
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
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【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420 (税込) \2,200 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420 (税込) \2,200 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
・映像収録内容
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Music Video Behind The Scenes-
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【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,595 (税込) \1,450 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
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【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195 (税込) \7,450 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195 (税込) \7,450 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
・映像収録内容
Music Video
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-
3.Missing -Music Video Behind The Scenes-
LIVE 01
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
LIVE 02
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026
1.GRIT
2.Mainstream
3.Secret Garden
4.Stare In Wonder
5.Sapphire
6.Don’t Wake Me Up
7.I Want You Back
8.BE:FIRST ALL DAY
9.Want it (SHUNTO)
©NTV
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BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース
[販売期間：2026/5/11（月）23:59まで]
【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズA
価格 : \3,795 (税込) \3,450 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD+グッズ : クリアバングルA(オリジナル集合トレーティングカード付き)
【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズB
価格 : \3,795 (税込) \3,450 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD+グッズ : クリアバングルB (オリジナル集合トレーティングカード付き)
＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞
2026年5月16日(土) OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
2026年5月17日(日) OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
詳細：https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
関連リンク
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