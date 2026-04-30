【Amazon GW スマイルSale】コールマンの定番アイテムが最大39％OFFに

本日からスタートした「Amazon GW スマイルSale」では、「Coleman（コールマン）」の商品もプライスダウン中。LEDハンギングライトや焚き火台、チェアなど、これからのアウトドアシーズンに向けて、お得に揃えておくチャンスです！

3つの明るさモードが選べるLEDライト

厚さ10cmで快適な寝心地。自動膨張式のエアマット

荷物を楽に運べる必需品。 定番のアウトドアワゴン

機能性に優れたオールステンレスの大型グリル「クールスパイダープロ L」

BBQグリルの「クールスパイダーグランデ」「クールスパイダープロ/L」が収納可能

3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台

自然に優しく、安全に焚火を楽しめる焚き火シート 約80×80cm

350ml缶が6本入るクーラボックス

500mlペットボトルが16本収納できるクーラー

350ml缶が6本入るサイズ、500mlペットボトルも横置き収納可能

横幅210cmのテントで使用できるマルチグランドシート

日光を90%以上ブロックするサンシェード

パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード

窮屈感のない幅80cmサイズ。洗濯機で丸洗いできる寝袋

折り畳めばコンパクトに。ハンモックのような座り心地のチェア

コンパクトに保存できる、軽量なロースタイルチェア

極上のリラックスタイムを堪能できるリクライニングチェア

アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア

純正LPガス燃料のガスボンベ

コールマン×アース製薬の持ち運び用虫よけ線香

豊富なカラーとサイズ展開が人気。Coleman「WALKERシリーズ」

アクティブな毎日に。Coleman（コールマン）の大容量バックパック

セール開催中の商品

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