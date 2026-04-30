【Amazon GW スマイルSale】コールマンの定番アイテムが最大39％OFFに
本日からスタートした「Amazon GW スマイルSale」では、「Coleman（コールマン）」の商品もプライスダウン中。LEDハンギングライトや焚き火台、チェアなど、これからのアウトドアシーズンに向けて、お得に揃えておくチャンスです！

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3つの明るさモードが選べるLEDライト


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山 Coleman(コールマン) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山 照明 小型 作業灯 卓上 USB充電

3,300円 → 2,922円（11%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



厚さ10cmで快適な寝心地。自動膨張式のエアマット


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) キャンパーインフレーターマットハイピーク/コンフォートインフレーターマットハイピーク/シングル/ダブル 自動膨張式 エアーベッド 収納ケース付 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10? 車中泊 来客用 防災 Coleman(コールマン) キャンパーインフレーターマットハイピークダブル 自動膨張式 エアーベッド 収納ケース付 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10? 車中泊 来客用 防災

24,970円 → 16,280円（35%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



荷物を楽に運べる必需品。 定番のアウトドアワゴン


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) アウトドアワゴン 耐荷重約100kg ストッパー付 コンパクト収納 キャリー 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 部活 合宿 運動会 BBQ フェス ワンタッチ収束 レッド ベージュ オリーブ Coleman(コールマン) 【Amazon.co.jp限定ベージュ】キャリーカート アウトドアワゴン 耐荷重約100kg ストッパー付 コンパクト収納 キャリーワゴン 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 部活 合宿 運動会 BBQ フェス ワンタッチ収束式 釣り

14,280円 → 12,866円（10%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



機能性に優れたオールステンレスの大型グリル「クールスパイダープロ L」


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) BBQ バーベキュー クールスパイダープロ Coleman(コールマン) クールスパイダープロ/L レッド 2000010394 　グリル コンロ 炭 焚き火 鉄板 焼網 簡単設営 火力調節 キャンプ アウトドア ステンレス製 焼き網高さ調節 炭の継ぎ足し簡単BBQ バーベキュー グリル

15,950円 → 11,168円（30%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



BBQグリルの「クールスパイダーグランデ」「クールスパイダープロ/L」が収納可能


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) 収納ケース グリルキャリーケース プロ/L クールスパイダーグランデ・クールスパイダープロ/L用 2000010534 BBQ バーベキュー キャンプ アウトドア 取っ手付き コンパクト 省スペース 折りたたみ ボックス 持ち運び

4,950円 → 3,904円（21%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) 焚き火台 ファイアーディスク ファイヤーディスクソロ ファイヤーディスクマックス 簡単設営 簡単撤収 ステンレス製 Coleman(コールマン) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235

8,690円 → 6,182円（29%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



自然に優しく、安全に焚火を楽しめる焚き火シート 約80×80cm


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) 焚き火シート ファイアープレイスシート 約80×80cm アウトドア キャンプ バーベキュー BBQ 屋外 野外 焚き火 防炎 耐熱 ペグ固定

3,300円 → 2,195円（33%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



350ml缶が6本入るクーラボックス


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) クーラボックス テイク6 釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策 Coleman(コールマン) 【Amazon.co.jp限定】 クーラーボックス テイク6 約4.7L 2000036684 釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策

2,420円 → 2,180円（10%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



500mlペットボトルが16本収納できるクーラー


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) クーラー エクスカーションクーラー/16QT(約15L) 保冷力約1日 キャンプ アウトドア 釣り 運動会 お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策 Coleman(コールマン) クーラー エクスカーションクーラー/16QT(約14L) 保冷力約1日 キャンプ アウトドア 釣り 運動会 お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策

4,290円 → 3,244円（24%オフ）

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350ml缶が6本入るサイズ、500mlペットボトルも横置き収納可能


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) クーラーボックス テイク6・テイク9 釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策 Coleman(コールマン) テイク9(ジェットブラック)

3,300円 → 3,000円（9%オフ）

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横幅210cmのテントで使用できるマルチグランドシート


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) シート マルチグランドシート 210W 約190×160cm ツーリングドームST・LX対応 アウトドア キャンプ テント用 コンパクト 厚手 防水 耐水

4,400円 → 3,207円（27%オフ）

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日光を90%以上ブロックするサンシェード


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) スクリーンシェード/ファミリースクリーンシェード DARKROOM テント キャンプ ピクニック Coleman(コールマン)スクリーンシェード ＤＲ DARKROOM テント キャンプ ピクニック シルバー サンシェード ビーチテント 紫外線対策 通気性 簡単設営 持ち運び便利 運動会 プール

12,980円 → 7,943円（39%オフ）

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パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) クイックアップシェード/ポップアップシェード DARKROOM テント シェード キャンプ ピクニック Coleman(コールマン)クイックアップシェード DR ビーチテント 持ち運び ダークルーム コンパクト 収納 アウトドア 耐水 紫外線対策 公園 運動会 ワンタッチテント ポップアップ PU防水 ソロテント

11,880円 → 8,188円（31%オフ）

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窮屈感のない幅80cmサイズ。洗濯機で丸洗いできる寝袋


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) 寝袋 パフォーマーIII C5/10/15 快適温度5度/10度/15度 ウォッシャブル 洗濯可 封筒型 連結可能 Coleman(コールマン) 寝袋 パフォーマーIII C10 使用可能温度10度 封筒型 イエロー 2000034775 ウォッシャブル 洗濯可 連結可能 キャンプ アウトドア 丸洗い可能 防災 フェス 車中泊 来客用 コンパクト 収納 洗濯機

4,950円 → 3,884円（22%オフ）

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折り畳めばコンパクトに。ハンモックのような座り心地のチェア


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) チェア ヒーリングチェアネクスト 折り畳み コンパクト収納 Coleman(コールマン) チェア ヒーリングチェアネクスト 折り畳み コンパクト収納 アウトドア キャンプ 釣り 収納ケース付き 運動会 レジャー 屋外 椅子 リラックス 持ち運び

5,280円 → 3,888円（26%オフ）

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コンパクトに保存できる、軽量なロースタイルチェア


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) チェア コンパクトフォールディングチェア 折り畳み可 持ち運びハンドル付 Coleman(コールマン) コンパクトフォールディングチェア(グレージュ) アウトドア キャンプ 釣り コンパクト 折りたたみ 収納ケース付き 椅子 ローチェア 焚き火 あぐら

7,590円 → 5,562円（27%オフ）

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極上のリラックスタイムを堪能できるリクライニングチェア


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア リクライニング 折り畳み 3秒設営 Coleman(コールマン) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営 折りたたみ キャンプ 耐荷重100kg 簡単設営 リクライニング機能 コンパクト収納 持ち運び可能

12,980円 → 9,731円（25%オフ）

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アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) チェア リゾートチェア カップホルダー付き アウトドアチェアー キャンプ 釣り コンパクト カップホルダー付き 収納ケース付き 運動会 ガーデン Coleman(コールマン) チェア リゾートチェア 約3.2kg カップホルダー付き アウトドアチェアー キャンプ 釣り コンパクト カップホルダー付き 収納ケース付き 運動会 ガーデン ポリエステル スチール グレージュ

3,000円 → 2,362円（21%オフ）

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純正LPガス燃料のガスボンベ


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) Coleman(コールマン) ガスボンベ 純正LPガス燃料 Tタイプ キャンプ

1,180円 → 794円（33%オフ）

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コールマン×アース製薬の持ち運び用虫よけ線香


アース渦巻香

コールマン アース極太 虫よけ線香 吊り下げ式(フック付き) 線香皿 [1個入] キャンプ アウトドア ガーデニング ハイキングなどの虫よけに (アース製薬)

551円 → 485円（12%オフ）

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豊富なカラーとサイズ展開が人気。Coleman「WALKERシリーズ」


Coleman(コールマン)

[コールマン] ウォーカー15 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 15L 通勤 通学 ビジネス 軽量 小さめ

5,830円 → 3,774円（35%オフ）

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アクティブな毎日に。Coleman（コールマン）の大容量バックパック


Coleman(コールマン)

[コールマン] ウォーカー33 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 33L 通勤 通学 ビジネス 大容量 軽量

8,690円 → 5,482円（37%オフ）

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セール開催中の商品


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) ホットサンドメーカー ホットサンドイッチクッカー ノンスティック加工 キャンプ 1709435

4,950円 → 3,249円（34%オフ）

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Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) テント ツーリングドーム ST/LX/LDX キャンプ アウトドア フェス 収納 コンパクト 簡単設営 カンガルーテント ソロキャンプ Coleman(コールマン) テント ツーリングドーム ST 1~2人用 キャンプ アウトドア フェス 収納 コンパクト 簡単設営 カンガルーテント ソロキャンプ

21,780円 → 15,729円（28%オフ）

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コールマン(Coleman) シェード インスタントバイザーシェード 日除け 屋外 Coleman(コールマン)インスタントバイザーシェードIII/L(オリーブ) タープ 日よけ レジャー ワンタッチテント 紫外線カット 頑丈 簡単設営 熱中症対策 キャンプ アウトドア BBQ ベランダ 持ち運び 手軽

18,480円 → 11,472円（38%オフ）

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コールマン(Coleman) コンフォートエアーマットレス Coleman(コールマン) コンフォートエアーマットレス /W 170A6488 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 防災 携帯 持ち運び コンパクト 車中泊 来客用

6,600円 → 4,857円（26%オフ）

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コールマン(Coleman) コールマン チェア レイチェア リクライニング 折り畳み ハイバック Coleman(コールマン) レイチェア ＮＸ（ヘザーグレー） アウトドア キャンプ リクライニング 収納ケース付き レジャー 屋外 椅子 リラックス 持ち運び ベランダ

12,870円 → 10,459円（19%オフ）

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