新宿に謎のアパート出現中！ 「ネスカフェ アイスブレンド」で個性的な住人がおもてなし
ネスレ日本が4月28日（火）から新宿サザンテラス広場で開催しているのが、冷たい水にもサッと溶けるアイス専用の「ネスカフェ アイスブレンド」をより楽しめる期間限定イベント「NESCAFE APARTMENT #隣人と溶けるアイスコーヒー」です。
■アイスコーヒー需要は拡大中
イベント初日に行われた発表会では、飲料事業本部レギュラーソリュブルコーヒービジネス部の尾崎由唯さんが登場。日本では、飲用されるコーヒーの約40％がアイスコーヒーであり、近年は暑さを感じる期間の長期化に加え、ライススタイルの多様性を背景にアイスコーヒー需要が一段と拡大しているそう。そこで「ネスカフェ アイスブレンド」を通してアイスコーヒーをより楽しんでもらいたいと実現したのが、今回のイベント。尾崎さんは「それぞれのライフスタイルが異なるようにコーヒーの楽しみ方も人それぞれ。ぜひご自宅でもアイスコーヒーを自由に楽しんでいただきたい」と話していました。
「NESCAFE APARTMENT #隣人と溶けるアイスコーヒー」では、新宿サザンテラス広場にアパートの一室を模した4つの部屋が登場。冷たい水にもサッと溶ける「ネスカフェ アイスブレンド」の特徴を体験できます。
101号室は「かんたん映えラテ」が楽しめる部屋、102号室は「爆速ブラック」が楽しめる部屋、103号室は「甘い上質ブラック」が楽しめる部屋、そして104号室は「自由過ぎるマーマレードコーヒー」が楽しめる部屋。それぞれの部屋では簡単に自宅でアイスコーヒーを楽しめるアレンジなど「ネスカフェ アイスブレンド」の溶けやすさを楽しめます。
こちらは102号室。趣味や仕事に毎日を全力で楽しんでいる人は、時間の使い方にもこだわっているもの。忙しい朝や外出前のひと息にもぴったりなのが、冷たい水にサッと溶けてすぐに飲める「ネスカフェ アイスブレンド」です。
実際に自分でアイスコーヒーを入れる体験ができました。
水に「ネスカフェ アイスブレンド」を入れるだけで溶けていくのがわかります。
楽しくお話しているとあっという間に完成。湯沸かしの手間がなく、あっという間に完成するまさに「爆速ブラック」です。
■プレゼントキャンペーンも実施
イベント会場ではSNS投稿で参加できるプレゼント企画も。イベントは5月6日（水）までの開催で、入場料は無料。アイスコーヒーが飲みたくなるこれからの季節を盛り上げてくれそうなイベントです。
■NESCAFE APARTMENT ＃ 隣人と溶けるアイスコーヒー
日時 ： 2026年4月28日（火）〜5月6日（水）10:00 〜 18:00
会場： 新宿サザンテラス（東京都渋谷区代々木 2 丁目 2 - 1 ）
入場料： 無料（各部屋での体験は整理券制です。混雑状況に応じ、抽選でのご案内となる場合があります）