フリーアナウンサー神田愛花（45）が29日、MCを務めるフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。前日、夫のバナナマン日村勇紀が体調不良のため当面休養に専念すると発表後、初のテレビ生出演となった。

この日は「第7回常識王決定戦」と題した企画を実施。オープニングでは、出演者が人気漫画「ドラゴンボール」の必殺技を披露しながら入場するシーンがあり、神田は笑顔で「元気玉」のポーズを披露した。

ネット上では「日村さんに元気玉送ったんかな」などとコメントが寄せられた。

日村の所属事務所「ホリプロコム」は28日、公式ホームページで日村について「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明した。

日村は17日深夜、24日深夜と、TBSラジオ「金曜JUNK バナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を2週連続で欠席。17日の放送で設楽は「そんなたいしたことじゃないんだけど。熱が出ちゃって」と日村の体調について話していた。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。「バナナサンド」「バナナマンのせっかくグルメ！！」など4番組を抱えるTBSは「収録済みのものは予定通り放送します。それ以降は検討中です」とコメント。日本テレビは「沸騰ワード10」について「5月1日の放送からお休みされます。休養明け、また収録に参加していただきます」、「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」は同16日放送分まで出演し、今後の対応は「検討中」とした。