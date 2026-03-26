BANILA CO新作トラベルキット登場♡人気クレンジング4種を手軽に体験

韓国コスメブランドとして人気のBANILA COから、持ち運びにも便利な新作「クリーンイットゼロ クレンジングバーム バラエティ トラベルキット」が登場します。人気クレンジングバーム4種類をミニサイズで楽しめる贅沢なセットは、旅行やお試し用にもぴったり。全国のロフト・PLAZAにて2026年4月下旬より順次発売予定です。毎日のメイク落とし時間をもっと快適にしてくれる注目アイテムです♡

4種の人気バームをひと箱で体験

「クリーンイットゼロ クレンジングバーム バラエティ トラベルキット」は、3ml×16個入り、1,441円です。固形バームタイプなので液漏れしにくく、ポーチや旅行バッグにも入れやすいのが魅力。

W洗顔不要で、メイクや毛穴汚れをすっきり落とせる時短アイテムとしても人気です。マツエクにも使用可能なので、忙しい女性にも嬉しい仕様です。

セット内容は、肌タイプやお悩みに合わせて選べる4種類。毎日違う使い心地を楽しめるのも魅力です。

cocone×ミッキーマウス限定登場♡人気シャンプーが特別デザインで発売

肌悩みに合わせて選べる4タイプ

OR（ピンク）ベーシックタイプ



毛穴汚れをすっきりオフ。BANILA CO定番人気の王道タイプです。

PC（グリーン）脂性肌タイプ



皮脂や角質をケアし、つるんとしたなめらかな肌印象へ導きます。

CL（ブルー）敏感肌タイプ



ゆらぎや肌荒れを防ぎながらやさしくクレンジング。デリケートな肌にもおすすめです。

NR（イエロー）高保湿タイプ



うるおいを与え、ハリ・ツヤ感のある肌へ。乾燥が気になる方にもぴったり。

その日の肌状態や季節に合わせて使い分けできるので、スキンケア好きにも嬉しいセットです♪

旅行やギフトにもおすすめ

ミニサイズが16個入っているので、旅行やジム、出張用コスメとしても活躍。気になっていた種類を試したい方はもちろん、クレンジング好きな友人へのプチギフトにもおすすめです。

全国のロフト、ロフトネットストア、PLAZAで販売予定ですが、一部取り扱いのない店舗もあります。

気になる方は早めのチェックがおすすめです♡毎日のクレンジング時間を楽しくアップデートしてみてはいかがでしょうか。