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「AIで凝縮した方がいい」ニュース番組の限界とは？時代が求める“線形な経験”の価値

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「線形の時間で体験するものと、そうでないものが選別されていく時代。」を公開した。AI技術が急速に進化する現代において、「線形な経験（リニアな経験）」の価値と、情報収集におけるAIの活用について独自の見解を語った。



動画の冒頭で茂木氏は、人工知能がどれだけ進歩しても、人間が感動や心の揺さぶりを求める欲求は変わらないと言及。ライブコンサートやスポーツ観戦、親しい友人との食事など、実際の時間経過と同じ時間を共有する「線形な経験」は、今後さらに特別なものになっていくと指摘した。



一方で、情報収集の領域では、AIによる「凝縮」が不可欠になると断言。かつては図書館で論文を探しコピーして読んでいたものが、現在ではAIが「10倍速、100倍速、1000倍速」で情報を収集し、要約してくれる時代になったと語る。「究極のコスパタイパがAI」だと述べ、情報を効率的に処理することの重要性を強調した。



さらに、茂木氏はこの「線形な経験」と「情報の凝縮」の狭間にある問題として、テレビのニュースショーを挙げた。「ニュース番組って、典型的なAIによる凝縮が有効な分野」だと指摘し、時間をかけてキャスターがニュースを読み上げるフォーマットについて「クオリティタイムという視点から見ると、ちょっと微妙なところがある」と疑問を呈した。アメリカのCNNが苦戦している現状にも触れ、ニュースなどの実用的な情報はAIで効率よく収集した方が良いと自身の見解を示した。



最後に茂木氏は、メルヴィルの『白鯨』や名作漫画などを読む時間は「意味がある時間」だとしつつも、これからは「線形で経験されるべき時間と、AIを使って凝縮してしまう時間が選別されていく」と提言。人間の生きがいを探求する時間と、AIによる効率化をうまく使い分けることの重要性を説き、動画を締めくくった。