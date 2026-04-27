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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【2026年春最新】Claude Code(クロードコード)を使うなら知っておきたいGit超入門｜Gitのしくみ・インストール方法・使い方をやさしく解説！」を公開した。動画では、AIエージェントのClaude Codeをより効率的に活用するために不可欠な「Git」の仕組みや導入方法、実践的な使い方を非エンジニア向けに解説している。



Gitは、ファイルの変更履歴を丸ごと記録・管理するバージョン管理システムだ。動画内では、ファイルの履歴を管理する場所である「リポジトリ」や、作業の節目を「ゲームのセーブポイントに近い」感覚で記録する「コミット」など、Gitの基本概念をわかりやすく説明している。Gitを活用することで、誤った変更を加えてしまっても過去の状態に復元できるため、作業中のトラブルに備えられる。



続いて、WindowsとmacOSそれぞれの環境に合わせたGitのインストール方法と、名前とメールアドレスを登録する初期設定の手順を紹介。さらに、Claude Code上で実際にGitを操作する手順を実演している。ファイル管理を行うフォルダで初期化コマンドを実行してバージョン管理を開始し、変更したファイルを「ステージング」へ一時的に移動させた上で、ローカルリポジトリに「コミット」として記録する一連の流れを解説した。



Claude Codeでは、専門的なコマンドを打ち込まなくても日本語の指示でGitの操作を行えるため、初心者でも扱いやすい。Gitの基礎知識を身につけて活用すれば、Claude Codeでの開発やファイル管理の効率は大きく向上するだろう。