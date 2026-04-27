お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新。相方である“カジサック”こと梶原雄太（45）の発言が物議を醸している件について言及した。

ユーチューバー・ヒカルは自身のYouTubeチャンネルを更新し、タレント・タモリについて「全く面白くない」とぶっちゃけ。これを聞いた梶原は、タモリに尊敬する部分があるとしながらも「俺は正直…そんなですよ」と本音を漏らし、ネット上で物議を醸していた。

この件について、厳しく梶原を批判していた西野だったが「最近、梶原さんのアンチ活動をやっているのですが、『相方のアンチ活動をしている』という悪フザケが上手く伝わらず、シンプルに悪口を言っているヤツになってしまいました。これ以上、スベるのはツライので来週中にはアンチを卒業しようと思います」とポスト。

これに梶原が「来週中？今すぐやめろ！！」とツッコミを入れると、西野は「教養のない人間にタモリの面白さは分からない！お前は、一生ファミリー系YouTuberやってろ！お前がテレビに出たらソッコーでチャンネルを変えてやるからなっ！」と返していた。