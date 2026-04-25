アクセ・小物も「旬」にシフト！【3COINS】で新調したい♡「ビーズアイテム」

装いとともに、アクセサリーや小物もシフトしたい。春らしく華やかな印象を与える「ビーズアイテム」が種類豊富に販売されている【3COINS（スリーコインズ）】から、おすすめの商品をピックアップしてお届け。クリアビーズと複数のパーツを組み合わせたヘアゴムや、ビーズでリボンをデザインしたネックレスなど、春ファッションのワンポイントに取り入れたくなりそうな、素敵なアイテムが登場します。

サッと結んでシャレるビーズヘアアクセ

【3COINS】「イビツクリアビーズポニー」\330（税込）

クリアビーズの透明感が、春らしく爽やかな印象を与えるヘアゴム。いびつな形状がおしゃれなクリアビーズに、パール風ビーズやゴールドカラーのモチーフを組み合わせたディテールにこだわったデザインが魅力です。サッと結ぶだけで、華やかなヘアアレンジが簡単に完成しそうです。

存在感抜群！ コーデが映えるリボンビーズネックレス

【3COINS】「リボンビーズショートネックレス」\550（税込）

ビーズでリボンを表現した、手の込んだデザインが高見えしそうなネックレス。映え力の高いネックレスは、なんだか物足りなさを感じるシンプルコーデのアクセントに最適です。クリアビーズが涼しげで、暑くなるこれからの季節にぴったり。ブルーとアイボリー、ピンクの3色から選べます。

手元を上品に彩る洗練されたデザインが魅力

【3COINS】「ガラスビーズブレス」\330（税込）

キラキラ光るガラスビーズとゴールドカラーのビーズが高見えしそうなブレス。華奢なデザインが、手元を上品に彩ります。主張しすぎず、服装を選ばず合わせやすいため、オンにもオフにも幅広く使えそうです。手持ちのブレスレットとの重ねづけもおすすめ。

見た目も実用性も備わったハンドストラップ

【3COINS】「パール & バタフライビーズハンドストラップ」\550（税込）

オーロラカラーのバタフライ型ビーズが、一目惚れ級に可愛いハンドストラップ。パール風ビーズがフェミニンなムードを醸し出し、ファッションの一部として取り入れたくなりそうです。手首にかけて使うため、ブレスレット代わりになり、落下防止効果も期待できます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。