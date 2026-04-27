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ひとり開業チャンネル / by Build’sが「【Build'sの近況報告】加盟518名・解約はたった4名/東京で月80万稼ぐオーナー急増/年商3億を狙えるFC体制へ」を公開した。ビル清掃事業のフランチャイズ展開における近況と、解約者が「うちの社員が辞める人数より少ない」と語る盤石なサポート体制について語った。



動画はフランチャイズ加盟数の推移に関する話題からスタート。現在518名が加盟しており、年間100名以上のペースで増加しているという。とくに東京での案件が密集していることで移動効率が飛躍的に向上しており、「半年ぐらいで80万円ぐらいいくということが結構普通にあって」と、朝4時から昼の12時頃までの勤務で高い収益を得られる状況を明かした。



続いて本部体制の強化について問われると、真剣な表情で100名以上のスタッフが加盟者をフォローしている現状を説明。「昨年の1年間で言うと4名」と解約者の少なさを提示し、「うちの社員が辞める人数より少なかったりする」と苦笑いを浮かべながら、手厚いフォロー体制の成果を語った。



さらに、月間約1000万円の新規案件を獲得し続けている背景について言及。大手のビル清掃会社が手を出さない領域を狙い、約60名の営業担当者が飛び込み営業を行っていると解説した。最後に今後の展望として、「40代50代の転職マーケットの受け皿になりたい」と力強く宣言。少額資金で独立できる環境を提供しつつ、年商数億円規模の会社設立を目指す加盟者向けの法人化支援や、清掃ロボットの運用を取り入れた新しい働き方を提案していく姿勢を示した。



現状に甘んじることなく、加盟者一人ひとりの人生に寄り添いながら新しい市場を開拓していく本部の熱意と、ビル清掃業界の新たな可能性が伝わる動画となっている。