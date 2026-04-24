GWは新宿でアイス三昧！ご当地アイスが集結する「あいぱく」は5月6日まで開催中

アイス好きにはたまらないイベント「あいぱく Premium TOKYO 2026」が、2026年4月24日から5月6日まで開催されています。

会場は東京・西新宿にある新宿住友ビル 三角広場。屋内型イベントのため、天候を気にせず楽しめるのも魅力です。累計来場者数450万人を誇る人気イベントで、今年もGWの思い出づくりにぴったりな内容となっています。

おいしさも美しさも兼ね備えてる！

●注目のラインアップ紹介

・商 ハタケヤマ「十和田10色アイス」

青森の名物「チンチンアイス」を再現した、見た目も華やかな一品です。10色のアイスを花束のように盛り付けたビジュアルが特徴で、「花火アイス」とも呼ばれています。

甘さ控えめでさっぱりとした味わいが広がり、どこか懐かしさも感じられます。会場ではリヤカーによる実演販売も行われ、昔ながらの販売スタイルも体験できるのが魅力です。

・K.L.I.M「生黒ごまソフト（ごまソースがけ）」

北海道発の専門店による黒ごまソフトクリーム。丁寧にすり上げた"生黒ごま"を使用し、香ばしさとコクを最大限に引き出しています。甘さに頼らず、ごま本来の旨みをしっかり感じられるのが特徴。

なめらかな口どけとすっきりした後味が楽しめる、大人にも人気の一品です。素材の良さを活かした奥深い味わいが印象に残ります。

・カカオハンターズ「チョコレートジェラート ダブル」

世界中のカカオを知り尽くしたブランドが手がける本格ジェラート。コロンビア産カカオを使用した濃厚なチョコレートと、香り高いホワイトチョコのダブル構成です。

甘さだけでなくカカオ本来の風味をしっかり楽しめるのが魅力。口に入れた瞬間に広がる奥深い香りと余韻が特徴で、チョコレート好きにはたまらない一品です。

・ブボ・バルセロナ「ソフトクリーム チーズケーキ（あいぱく限定）」

スペイン発の人気ブランドによる限定ソフトクリーム。マスカルポーネとパルメザンを使った濃厚なベースに、希少なチーズをトッピングしています。

さらにラズベリーの酸味やサブレの食感が重なり、複雑で奥行きのある味わいに。甘さと塩味、香りのバランスが絶妙で、一口ごとに異なる表情を楽しめる贅沢な仕上がりです。

・サザコーヒー「将軍コーヒーゼリーソフトクリーム（1日100食限定）」

スペシャルティコーヒー専門店が手がける限定メニュー。深煎りコーヒーを使った自家製ゼリーに、コクのあるソフトクリームを合わせています。

さらにコーヒー豆チョコをトッピングし、食感と風味のアクセントをプラス。しっかりとした苦味と甘さのバランスがよく、コーヒー好きに刺さる本格派の味わいです。

・ミルクのくるみ「牧場のソフト食べくらべ」

北海道・十勝の牧場が手がける3種のソフトクリームを一度に楽しめる贅沢なセットです。放牧ミルクを使ったあっさり系から、コク深いタイプまで個性豊かな味わいが揃います。

それぞれの牧場のこだわりが感じられ、食べ比べることで違いを楽しめるのが魅力。ミルクの風味の奥深さを改めて実感できる一品です。

・ミルクのくるみ「十勝バターソフトクリーム」

ミルクソフトに十勝産バターを練り込んだ濃厚なソフトクリームです。さらに溶かしバターをかけることで、表面がパリッと固まり独特の食感に。

甘さの中にほんのり塩味が効いた味わいで、クセになるおいしさが広がります。バターのコクとミルクのやさしい甘さが重なり合う、満足感の高い一品です。

・桃農家カフェ ラペスカ「ジェラート」

山形の桃農家「ピーチ専科ヤマシタ」が手掛けるカフェからは、桃やぶどうを皮ごと贅沢に使用した濃厚なジェラートが登場します。自社工房で手作りされたジェラートは、素材のおいしさそのものを感じられますよ。

・桃農家カフェ ラペスカ「桃＆杏仁パフェ（あいぱく限定）」

なめらかな杏仁ジェラートに、みずみずしい桃のコンポートがたっぷりトッピングされています。

混ぜながら食べることで味わいが変化し、最後まで飽きずに楽しめるのが魅力。桃のフレッシュな甘さと杏仁の香りが絶妙に調和した、贅沢感あふれる一品です。

・あいぱくTOKYO「あいぱくフラワーソフト」

厳選原料を贅沢に使用して作られる、濃厚なソフトクリーム。イタリア製の最高級マシン「カルピジャーニ」で抽出され、なめらかなくちどけを演出してくれます。

期間ごとに異なる原料のソフトクリームが味わえるのも特徴。4月24日から30日は、北海道・別海町産、5月1日から6日は標茶町「風牧場」の乳原料が使用されます。

・あいぱくTOKYO「あいぱくフラワーサンデー 苺のミルフィーユ（あいぱく限定・1日100食限定）」

見た目も華やかな限定サンデー。旬の苺をたっぷり使用し、ミルフィーユ仕立てで仕上げています。サクサクの食感とクリームのコク、苺の甘酸っぱさが重なり、満足度の高い味わいに。

ボリューム感もありながら、最後まで軽やかに楽しめるのがポイント。写真映えも抜群の特別感あるスイーツです。

会場限定コンテンツも充実

アイスマン福留さん監修「アイスクリームミニ博物館」を開催！

アイス評論家として知られるアイスマン福留が全面監修する特別展示「アイスクリームミニ博物館」は、今回のあいぱくの中でも食べる以外の楽しみを担う注目コンテンツです。

会場内には、日本のアイスクリーム文化の歩みをたどる展示が広がり、昭和〜平成〜令和に至るまでの懐かしの名作アイスや、現在では入手困難な幻のアイスのパッケージなど、貴重なコレクションが一堂に並びます。単なる展示にとどまらず、時代ごとの流行や技術革新、パッケージデザインの変遷なども視覚的に楽しめる構成になっています。

入場料は、「あいぱく」入場チケットを持っている場合は350円、博物館のみの利用は500円です。

「ICECREAM HOLIC」同時開催！

アイスクリームの食だけでなくカルチャーにも触れられる企画として、創作雑貨イベント「ICECREAM HOLIC」が同時開催されます。

アイスクリームをテーマにしたハンドメイド作品やアート雑貨が集まるマーケット型コンテンツ。アクセサリーやイラスト、インテリア小物など、クリエイターたちがそれぞれの視点で表現した"アイスの世界"が会場に広がります。

混雑緩和へ、新料金システム導入

今回の「あいぱく」では、新たにダイナミックプライシング（時間帯・曜日による変動料金制）が導入されます。

近年の来場者増加に伴い、混雑や運営コストの課題が顕在化している中で、より快適なイベント体験を提供するための取り組みとして採用されました。

当日券は平日が600円、休日が900円。未就学児は無料です。

・家に持ち帰って楽しむことも！

自宅でもお気に入りのアイスを楽しめるよう、オリジナルの保冷バッグ（ドライアイス付き）が販売されます。保冷バッグ持参の人には、ドライアイスのみの販売も。

イベントで購入したアイスは、そのまま持ち帰ると溶けてしまうリスクがありますが、この専用バッグを使えば品質をしっかりキープ。遠方からの来場者や、家族・友人へのお土産としても安心して利用できます。

価格は保冷バッグが600円、ドライアイスのみが180円。

●イベント詳細

イベントの開催期間は4月24日から5月6日まで。開催時間は11時から19時30分までです（最終日5月6日は18時閉場）。

各日先着3000人に「あいぱくオリジナル記念リストバンド」をプレゼント。全13色で、色は日替わりです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部