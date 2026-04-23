あいのり・桃、三軒茶屋ではしご酒を報告「よっこちゃんバースデーナイトでした」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が22日に自身のアメブロを更新。同番組の元メンバーであるよっこの誕生日を祝福し、東京・三軒茶屋ではしご酒を楽しんだことを報告した。

この日、桃は「昨日はよっこちぃハッピーバースデーお祝いの会でしたぁぁぁ（4月18日が誕生日）」（原文ママ）と切り出し、同じく『あいのり』の元メンバーであるクロと共によっこの誕生日を祝ったことを報告。「1次会はクロと3人でしっぽり良いお店へ」「2次会以降は三軒茶屋のディープな世界へ」とつづった。

同日に更新したブログでは、「1軒目は、よっこが大好きなお店に」と報告。世田谷区にある和食店を訪れたことを明かし「なかなか予約取れずいけなくて、今回、予約受付日のタイミングをバッチリ見計らって、1ヶ月以上前から予約をとっておりました」と念願の訪問だったとつづった。

また、提供された料理の数々を写真で紹介し「もう、本当ひとつひとつの素材の旨味がすごくて、素晴らしかった…！！」「和食の素晴らしさを改めて痛感しました」と絶賛。主役のよっこに向けて「大好きなお店に一緒にいけて、感動を共有してもらえたこと、嬉しかった」と述べた。

さらに更新したブログでは、2次会は三軒茶屋のバーへ移動し「ヒデ嵐が玉木と、あいの里のともちんと呑んでたので合流しましたー」と、元メンバーたちも集結したことを報告し「3軒目はカラオケも出来るお店へ！！歩いてるだけで楽しすぎる独特な雰囲気の三軒茶屋！！！!」とコメント。最後に「よっこちゃんバースデーナイトでしたっ おめでとうーーーーー」とつづった。