成田から北海道は「3路線」に

JAL（日本航空）グループのLCC（格安航空会社）、スプリング・ジャパンが2026年4月23日より新路線「成田〜函館線」を開設し、同日午前8時30分ごろ、初便が出発しました。これは、首都圏と函館を結ぶ唯一のLCC路線となります。

【写真】えっ…これが「SJO約10年ぶりの新国内路線」誕生の様子です

スプリング・ジャパンは中国からのインバウンド需要を主なターゲットにしたLCCで、この成田〜函館線においても、日本人の利用を主軸に、インバウンド需要の取り込みも狙った路線設定となります。

「函館線の開設は、国内需要の動向を鑑みた結果です。特に成田から函館への路線は他社が運航していないため、安定した路線運航が可能だと考え、この路線を選びました」（スプリング・ジャパン柴田晃伸事業本部長）

航空券の価格は3980円からで、原則として1日1往復となります（非運航日多数）。成田空港を運営するNAA（成田国際空港）によると、今回の就航により、成田空港の北海道路線は新千歳、旭川と合わせて3都市に拡大するとのことです。

函館市は全国の市区町村・魅力度ランキング（地域ブランド調査2025）で1位に選ばれており、美しい景観や新鮮な海の幸、豊かな自然など魅力が満載の観光都市といいます。

開設初便となるIJ857便には95人が搭乗。同便出発前にはセレモニーが行われたほか、乗客には記念品の配布も。同便出発時には、スタッフによる見送りも行われています。

「スプリング・ジャパンの国内線新規開設は、2016年8月の新千歳線以来約10年ぶりとなります。函館は非常に大きな経済都市ですので、ビジネス利用のお客様も期待するところです」（スプリング・ジャパン柴田晃伸事業本部長）

なおスプリング・ジャパンでは同日より、中部〜新千歳線の開設も行います。同社が中部空港へ乗り入れるのも、これが初となります。