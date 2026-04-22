コーヒーと一緒にオーダーしたい♡【スタバ】の「新作フード」

【スターバックス】に立ち寄ると、ついつい目に入ってしまうレジ横のショーケース。ケース内には、ケーキやドーナツ、サンドイッチといった魅力的なフードが並んでいるため、ドリンクと一緒にオーダーするか悩んでしまう人も多いはず。そこで今回は、次にスタバに立ち寄った時に頼んでほしい、おすすめの「新作フード」を紹介します。

とろけるチーズでリッチな朝食を

フランス風のホットサンド「クロックムッシュ」が、2026年3月25日より仲間入り。スタバでは石窯カンパーニュを使っているため、スタバならではの贅沢感のある味わいを楽しめそう。とろりとしたチーズ、ベシャメルソース、シュゼットハムの豪華な組み合わせは、頑張りたい1日の朝食にぴったりです。

ティータイムのお供にはコレ

ひと息つきたいティータイムには、ストロベリー果肉のトッピングが華やかな「ストロベリーカスタードタルト」がおすすめ。タルトの上には、ダマンド生地、カスタードクリーム、ストロベリー果肉、ホイップクリーム、アーモンドスライスを重ねており、@j.u_u.n__starbucksさんいわく、「甘酸っぱい果肉とカスタードのおいしい組み合わせ」とのこと。見た目も可愛らしく、食べる前から心がホッと癒されそう。

いつものコーヒーと組み合わせるだけで、何気ない時間を贅沢なひとときに変えてくれるスターバックスのフード。次回立ち寄る際は、お好きなドリンクと一緒に新作のフードもオーダーして、心まで満たせされる時間を過ごしてみて。

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※こちらの記事では@paopa0n様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる