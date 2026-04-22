CONVERSETOKYOとCLAMPが贈る♡カードキャプターさくらコラボ登場

2026年4月24日(金)より、CONVERSETOKYOとCLAMPのコラボ最終章として『カードキャプターさくら』コレクションが登場♡ミヤシタパーク店などで先行発売され、作品の世界観を繊細に落とし込んだ特別なラインナップが展開されます。ファンはもちろん、日常にときめきを添えたい方にもぴったりの注目コレクションです♪

さくらの世界観を纏うTシャツ

GRAPHICTEE

価格：7,480円(税込)

クロウカード・さくらカード・クリアカードをモチーフにした全デザイン展開。

クロウカード

〈クロウカード〉『光(THE LIGHT)』

〈クロウカード〉『闇(THE DARK)』

さくらカード

〈さくらカード〉『鏡(THE MIRROR)』

〈さくらカード〉『風(THE WINDY)』

クリアカード

〈クリアカード〉『飛翔(FLIGHT)』

〈クリアカード〉『逆戻(REWIND)』

印象的なカードがデザインされています。

胸元にはカード表面、背面には裏面を配置し、まるで魔力を纏うような特別感のある一着に仕上がっています。

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日常に溶け込む特別アイテム

“THEFLOWER”REEDDIFFUSER

価格：6,600円(税込)

香りとビジュアルで世界観を楽しめる「“THEFLOWER”REEDDIFFUSER」は、クロウカード『花(THEFLOWER)』をモチーフにしたアイテム。

ピンクのエターナルフラワーを挿して飾ることで、やさしい香りとともに作品の空気感を楽しめます。

POUCHCHARM

価格：8,800円(税込) 全4種

さらに「POUCHCHARM」は、劇中の印象的なコマを使用したデザイン。

まるでアートピースのような存在感で、バッグにつけるだけでコーデのアクセントに♡

先行発売＆受注販売情報

先行発売は2026年4月24日(金)より、CONVERSETOKYOミヤシタパーク店・梅田店・名古屋店にてスタート。

その後、2026年5月1日(金)～5月10日(日)の期間で、青山店やNEWoMan新宿店などの店舗およびオンラインストアにて受注販売が実施されます。

■先行発売日：2026年4月24日(金)

■受注販売受付期間：2026年5月1日(金)～2026年5月10日(日)

ときめきを日常に♡特別コラボを楽しんで

CLAMPの繊細な世界観とCONVERSETOKYOの感性が融合した今回のコレクションは、まさにファン必見の仕上がり。身につけるだけで物語の一部になれるような特別感が魅力です♪日常にさりげないときめきを取り入れて、自分らしいスタイルを楽しんでみてください♡