あさこがやってきたのは、台湾北部にある寺院・石門金剛宮。外国人観光客を中心に、ある施設が話題となっている。それが全長100mの「地獄めぐり」。

それでは行こう、台湾ミステリーツアー！

前回のドイツ編でカレンダー撮影に成功したあさこ。今回はポストカードツアー。採用を目指し、台湾を巡る！

まずは大自然のミステリー2連発。

1つ目は、真っ白に染まる謎の海域。噂の現場は港から船で40分、亀山島。ポイントに到着すると、一面が乳白色に染まった海が広がる。サップボードで進めば、まるで雲の上に乗っているかのような写真が撮れるが、この日はあいにくの天候。珍しい光景ではあったものの、ポストカードとしては不採用。

続いては、山奥で乱舞する蝶の大群。その前に立ち寄ったのは変身写真館。古代中国の伝統衣装をベースに、煌びやかな装飾とメイクで美しく変身させてくれる。メイクにかかった時間は3時間。

準備を整え、向かったのは台湾南部の茂林国家風景区。この森の奥に、ルリマダラの観察スポットがある。低空で乱舞するルリマダラの大群。しかし、残念だったのはその色。想像とは違う感じに。

続いては街のミステリー2連発。

舞台は台北中心部。平日朝の通勤ラッシュ時、二輪車専用レーンに現れるバイクの滝。あさこもバイクの滝を体験！

さらに、デュエットしてくれる謎の猫。ストリートミュージシャンのジョンさんのもとに、猫のフェイニョウを遊びに連れて来ていたところ、マイクを向けると一緒に歌い出したという。あさこもフェイニョウとデュエットに挑戦！

そして最後は、ついに現れた煉獄杏寿郎！噂の人物は、パフォーマーのツァイ・ホンイーさん。得意とするのは2つの技。1つ目は、当たれば切れるかもしれない剣を使ったジャグリング。そして2つ目が、炎をまとった剣のパフォーマンス。

あさこ3時間の猛特訓。演目はおよそ1分半。前半は剣のジャグリング、後半は炎の剣の舞。みっちり練習を重ねた成果をいざ披露！あさこ、見事にやり切った！

というわけで、炎の剣の舞の写真をポストカード候補に。

以上、あさこのミステリーツアーでした。