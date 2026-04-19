クリスティアーノ・ロナウド・ジュニアは現在15歳

全世界を魅了するポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド。

その息子、15歳のクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアもまた、父親譲りの特大の才能を見せつけている。

父がプレーするサウジアラビア1部アル・ナスルの下部組織に所属するジュニアは、背番号7をつけてU16リーグの試合に出場。まずは前半8分、ゴール正面やや左20メートルの位置で得たフリーキックのキッカーを務めると、右足を一閃。強烈なシュートをゴール左隅に突き刺した。

その後もゴール前で味方のパスを受けて追加点を奪うと、後半にもカウンターから冷静に右足でゴール左へ流し込んだ。圧巻のパフォーマンスでハットトリックを達成した。

この映像が公開されると、ファンも反応。「ロナウドのクローンみたい」「父親にそっくり」「早くヨーロッパに来て」「父親の足跡をたどっている」「FKは父よりうまい」とコメントが並んでいた。

ポルトガルU-16代表にも選ばれるなど成長を遂げるロナウド・ジュニア。今後が期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）