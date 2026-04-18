Intimissimiリミテッドコレクションで叶える♡シルクとレースの極上ランジェリー

イタリア発ランジェリーブランドIntimissimiから、30周年を記念したリミテッドコレクション「SilkyFlowers」が登場。アイコニックなレースと上質なシルクを掛け合わせた特別なラインは、繊細でセンシュアルな魅力を引き立てます。ローカルアンバサダーKōki,が纏うビジュアルも話題となり、日常を美しく彩るランジェリーとして注目を集めています♡

シルクとレースが織りなす美しさ

photography: Teruo Horikoshi〈TRON〉

「SilkyFlowers」は、ベストセラー「PrettyFlowers」のレース刺繍とシルクを融合させた特別コレクション。軽やかに肌になじむシルクと繊細なフローラルレースが、女性らしい柔らかな印象を演出します。

ウォーターブルーやマンドルラベージュといった上品なカラーが、ロマンティックで洗練された雰囲気をさらに高めてくれるのも魅力です。

※本ビジュアルは「SPUR」タイアップ記事掲載に伴い撮影されたものです。

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コーデを楽しむランジェリー

photography: Teruo Horikoshi〈TRON〉

今回のコレクションは、ランジェリーとしてだけでなくファッションアイテムとしても楽しめるのがポイント。

ボディスーツやゲピエールはトップスとしても活躍し、ジャケットインナーとして取り入れることで、モードで大人っぽいスタイリングが完成します。

日常に溶け込む“魅せるランジェリー”として、コーディネートの幅を広げてくれます。

商品ラインナップ詳細

シルク＆レースMonicaプッシュアップブラ

価格：12,990円（税込）

伸縮性のあるシルクサテンとレースを組み合わせ、デコルテと背中を美しく演出。

カラー：BlueWater／MandorlaBeige

Cariocaボディスーツ

価格：19,990円（税込）

チュールとシルクの組み合わせで、トップスとしても着られるエレガントな一枚。

カラー：MandorlaBeige

Annaゲピエール

価格：22,990円（税込）

ビスチェ風デザインで、華やかさと洗練を兼ね備えたアイテム。

カラー：MandorlaBeige／BlueWater

Intimissimiで日常を格上げ♡

Intimissimiのリミテッドコレクションは、ランジェリーの枠を超えた美しさと実用性を兼ね備えた特別なライン。繊細なディテールと上質な素材が、身にまとうだけで気分を高めてくれます。

自分へのご褒美としても、大人のワードローブをアップデートする一着としてもおすすめ。日常にほんの少しの特別感をプラスしてみてはいかがでしょうか♡