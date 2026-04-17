「なんで私ばっかり！？」現実となった実家の介護問題でパニックに【“生きづまる”私たち〜ゆうこの重荷】（2）
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『“生きづまる”私たち』〜ゆうこの重荷 2話【全3話】
夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？
そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。
自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！
離婚を機に実家に戻り、年老いた両親と暮らす派遣社員のゆうこ。昔気質の父に尽くす母の姿に複雑な思いを抱きつつ、自分の老後への不安も感じていました。そんななか、母が脳梗塞で倒れ入院。介護という問題に直面します。
【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/
ホームページ：https://www.nyahoko.com/
Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』