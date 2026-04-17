なんで私ばっかり頑張らなきゃいけないの！


▶▶この作品を最初から読む

『“生きづまる”私たち』〜ゆうこの重荷　2話【全3話】

夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？

そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。

自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！

【“生きづまる”私たち〜ゆうこの重荷】

離婚を機に実家に戻り、年老いた両親と暮らす派遣社員のゆうこ。昔気質の父に尽くす母の姿に複雑な思いを抱きつつ、自分の老後への不安も感じていました。そんななか、母が脳梗塞で倒れ入院。介護という問題に直面します。

これからどうしよう


料理も全然できないもんなぁ〜


ようやく休めたのが病院のベッドって！


荷が重いなぁ〜


私は仕事も頑張らなくちゃいけないのに


どうして私が全部やらなくちゃいけないの！


後遺症？


ケアマネさんと相談してくださいね


介護が現実になっちゃった…


お前がいてくれて助かったよ


いろいろよろしくな


どうしてハナから私に丸投げなの？


お前は母さんの娘だろう！


母さんだって今まで通り家で暮らしたいだろう？


私だってお母さんが大事だし一緒に暮らしたいわよ！


もう帰る！


なんか…もう　しんどい…


言いすぎちゃったかな


自分のことやってもらわないと困る


私は母の代わりじゃない


【著者プロフィール】

にゃほこ

北海道在住のイラストレーター。

レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/

ホームページ：https://www.nyahoko.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/

著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』