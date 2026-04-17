『夜ふかし』“日本一の運動音痴”郡司さん、第1子出産を報告 4年半の不妊治療のつらさを「全て忘れるような幸福感」
バラエティー番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）でスキップができないなど“日本一の運動音痴”として話題だった郡司りかが、4月17日（金）に第1子を出産したことを自身のInstagramで報告した。
【写真】郡司さん＆旦那＆赤ちゃんのスリーショットも公開
■元気な男の子を出産
夫・ちもとともに、YouTubeで妊活・不妊治療について発信してきた郡司は「先日、第一子を無事出産いたしました。母子共に健康で、力いっぱい泣く元気な男の子です」と無事に出産を終えたことを報告。
予定日より早い夜中に陣痛らしき痛みが来たそうで、「『え!? これって陣痛なの!?』と言っているあいだに痛みが強くなり、結局朝まで6時間ちも（夫）と話をしながら痛みに耐え過ごしました」と出産当日を振り返る。
赤ちゃんと出会えた時は「紛れもなく人生で1番嬉しかった瞬間」と語り、「4年半の不妊治療の辛さも陣痛も痛みも全て忘れるような幸福感でいっぱいで、ただ、『ありがとう』しか出てこなくて、産まれたてのまんまるちゃんに何度も何度も伝えました」と回顧。
加えて「まんまるちゃんと出会えたのは、私たちと関わってくださった皆さまが支えてくれたからだと思っています。本当にありがとうございます」とファンや関係者に感謝も述べた。
おめでたい報告にファンからは「夜更かし時代からずっと応援してます」「念願の赤ちゃん出産おめでとうございます」「家族皆さん全員で沢山幸せになって下さい」と祝福の声が上がっている。
引用：「郡司りか」Instagram（＠gunji_skip）
【写真】郡司さん＆旦那＆赤ちゃんのスリーショットも公開
■元気な男の子を出産
夫・ちもとともに、YouTubeで妊活・不妊治療について発信してきた郡司は「先日、第一子を無事出産いたしました。母子共に健康で、力いっぱい泣く元気な男の子です」と無事に出産を終えたことを報告。
赤ちゃんと出会えた時は「紛れもなく人生で1番嬉しかった瞬間」と語り、「4年半の不妊治療の辛さも陣痛も痛みも全て忘れるような幸福感でいっぱいで、ただ、『ありがとう』しか出てこなくて、産まれたてのまんまるちゃんに何度も何度も伝えました」と回顧。
加えて「まんまるちゃんと出会えたのは、私たちと関わってくださった皆さまが支えてくれたからだと思っています。本当にありがとうございます」とファンや関係者に感謝も述べた。
おめでたい報告にファンからは「夜更かし時代からずっと応援してます」「念願の赤ちゃん出産おめでとうございます」「家族皆さん全員で沢山幸せになって下さい」と祝福の声が上がっている。
引用：「郡司りか」Instagram（＠gunji_skip）