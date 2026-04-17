この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大病院の予約をドタキャンするとどうなる？意外と知らない「次の予約が1ヶ月後になる」本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

医師のひかつ先生が、YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」で「【暴露】「ドタキャンしたら次は〇ヶ月後」は嫌がらせ？大病院の予約が絶望的に取れない残酷な理由。」と題した動画を公開した。動画では、大病院の予約変更がなぜ数ヶ月先になってしまうのか、医療現場のリアルな実情を交えて解説している。



ひかつ先生はまず、大病院の予約を当日にキャンセルした結果、次の予約が1ヶ月後になってしまったという事例を取り上げた。ここで大病院とクリニックの役割の違いを、飲食店に例えて説明する。クリニックがいつでも立ち寄れる「大衆居酒屋」であるのに対し、大病院は予約が殺到する「ミシュランの星付きレストラン」のような存在であると定義した。大病院には難病や他院で対応できない患者が多く集まるため、1ヶ月先のスケジュールまでほぼ埋まっている状態だと明かす。



さらに、患者にとってはキャンセル料が発生しないため痛手はないかもしれないが、病院側にとっても他の患者にとっても損失になると指摘する。「病状が進むと思ってるんだったらその日行けよ」と、自身の体調を優先せずに安易な予約変更を行う患者に警鐘を鳴らした。また、こうした事態が起こる背景として、日本の医療における「悪平等」に言及。キャンセル料が存在しないことで、高度な専門医療を受ける機会を自ら放棄している自覚が薄れやすいと語った。



また、CTなどの検査予約の裏側についても触れた。大病院では検査枠も限られており、担当医師は放射線技師などと日頃から信頼関係を築き、無理に枠を空けてもらうこともあるという。患者が軽い気持ちでドタキャンをすると、医師やスタッフの苦労が水泡に帰すだけでなく、再調整が極めて困難になる仕組みを説明した。



ひかつ先生は「ペナルティで待たせているのではなく、物理的に枠が空いていない」と結論付けた。医療機関ごとの役割の違いを正しく理解し、責任を持ってスケジュールを管理することの重要性が学べる内容となっている。