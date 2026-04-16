元警視庁警部補の小比類巻文隆氏が１６日、「ひるおび」（ＴＢＳ系）に出演した。

番組では京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件で、父親の安達優季容疑者（３７）が死体遺棄容疑で逮捕されたことを取り上げた。安達容疑者は先月２３日から４月１３日の間に南丹市内の某所に遺体を隠匿し、その後に遺棄したという。

死体遺棄事件の捜査本部が設置された南丹警察署で同日、記者会見が開かれ、遺体の遺棄場所について「１か所ではないという認識。あくまでも数か所」と発表。

小比類巻氏は「正直、驚いていますね。この監視体制といいますか捜査が進行している中を、遺体をどのように市内を移動させたのか。今、いろいろと想像しているんですけど、パッと浮かんでこない」と述べた。

さらに１人で遺体を動かしたのかという疑問もある。共犯者の可能性について京都府警は会見では「そこは今後の捜査。現時点では遺体の遺棄に関しては共犯がいるという供述はない」と回答している。

小比類巻氏は「ご遺体を数か所移動したということで、供述だけじゃなくて、警察はその場所も把握していると思う。その１か所がもしかしたら、自宅だったということで自宅に捜索が入った可能性も大いに考えられる」と話した。