大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、2025-26シーズンのSVリーグ男子レギュラーシーズンのホームゲーム来場者数が「107,363人」を記録し、1シーズンでの大阪Ｂ史上最多来場者数を更新したことを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

大阪Ｂは、3月14日（土）と15日（日）におおきにアリーナ舞洲で行われたSVリーグ男子第17節のジェイテクトSTINGS愛知戦にて、2日間で「9,527人」の来場者数を記録。その時点で2025-26シーズンのホームゲーム来場者数は「101,121人」を記録し、クラブ史上初めて1シーズンのホームゲーム来場者数10万人を達成していた。

その後、大阪Ｂにとって今シーズン最後となるレギュラーシーズンのホームゲームが、4月11日（土）と12日（日）に開催。日本製鉄堺ブレイザーズを対戦相手に迎えたこの試合にはGAME1に「3,119人」、GAME2に「3,123人」が来場し、今シーズンのホームゲーム来場者数を「107,363人」とした。なお、本節は大阪Ｂが連日のストレート勝利を飾っている。

レギュラーシーズン2位以上が確定している大阪Ｂは、チャンピオンシップのセミファイナルのホーム開催が決まっており、5月9日（土）からAsueアリーナにて開催される試合でも多くの来場者が見込まれる。