hinceのホイップマットミニ新作♡全10色リップが日本初登場

気軽にいろんなカラーを楽しみたい方に♡hinceからミニサイズのリップシリーズがパワーアップして登場しました。新たにホイップマット質感の「ニュー・ブラーティントミニ」が日本初発売され、人気ジェルティントにも新色が仲間入り。コンパクトで持ち運びやすく、毎日のメイクをもっと自由に楽しめる注目アイテムです♪

ホイップマット新作リップ♡

「ニュー・ブラーティントミニ」は1.6gで990円（税込）、全10色展開。

01ニア、02ディア、03ヌー・アリュール、04フィグレイ、05ハグ、06ヌー・ローズ、07ハート、08ワイルド、09コールド、10レザーと幅広いカラーが揃います。

ホイップクリームのような軽いテクスチャーで唇にふんわり密着し、縦ジワや凹凸を自然にカバー。なめらかで上品なマットリップを叶えます。

※メイクアップ効果による

Laka パーフェクトツインリップ新作♡2wayで楽しむ全10色登場

ツヤ系ミニティントも新色♡

「ロウグロウジェルティントミニ」は同じく990円（税込）。新色はR029ハニーデュー、既存人気色R034オッド・ローズを含むラインナップ。

透明感あるジェルテクスチャーが唇に溶け込み、内側からにじむような血色感とツヤを演出。トリプルヒアルロン酸やビタミンE誘導体配合でうるおいもキープします。

ミニサイズで広がる楽しみ

コンパクトな1.6gサイズは持ち運びに便利で、外出先でのお直しにも最適。

日常使いしやすいヌードカラーからアクセントになるディープカラーまで揃い、シーンに合わせたメイクが楽しめます。複数色を揃えて使い分けるのもおすすめです。

自分らしいリップを楽しむ

hinceのミニリップシリーズは、質感もカラーも自由に楽しめる優秀アイテム♡軽やかな使い心地で、毎日のメイクに新しい発見をプラスしてくれます。

お気に入りのカラーを見つけて、自分らしいリップスタイルを楽しんでみてください♪