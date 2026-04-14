レンチンですぐ作れて食べやすい副菜「玉ねぎのツナマヨあえ」
【画像で見る】加熱して玉ねぎの甘味アップ！「玉ねぎのツナマヨあえ」
加熱した玉ねぎは柔らかく、甘みが増して食べやすくなる食材です。まｔ、加熱することで味しみもよく、様々なアレンジが楽しめます。今回は忙しい日にも嬉しい、玉ねぎをレンチンで作れるレシピのご紹介です。
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■玉ねぎのツナマヨあえ
レンジ加熱で玉ねぎを甘くして食べやすく
【材料】(2人分)
・玉ねぎ ... 1/2個
・マヨネーズ
・しょうゆ
【作り方】
1. 玉ねぎは縦5ｍｍ幅に切る。耐熱ボウルに入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で約1分30秒加熱する。
2. ツナは汁をきって［1］に加え、マヨネーズ大さじ1、しょうゆ小さじ1を加えて混ぜる。
(1人分141kcal/塩分0.8g レシピ考案／武蔵裕子)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
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ツナマヨ味で子どもにも喜ばれる味付けです！
レシピ考案／武藤裕子 撮影／高杉純 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美 監修／真木文絵
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。