「玉ねぎのツナマヨあえ」


【画像で見る】加熱して玉ねぎの甘味アップ！「玉ねぎのツナマヨあえ」

加熱した玉ねぎは柔らかく、甘みが増して食べやすくなる食材です。まｔ、加熱することで味しみもよく、様々なアレンジが楽しめます。今回は忙しい日にも嬉しい、玉ねぎをレンチンで作れるレシピのご紹介です。

＊　＊　＊

■玉ねぎのツナマヨあえ

レンジ加熱で玉ねぎを甘くして食べやすく

レンチンで時短料理「玉ねぎのツナマヨあえ」


【材料】(2人分)

・玉ねぎ ... 1/2個

・ツナ（油漬け） ...70g

・マヨネーズ

・しょうゆ

【作り方】

1. 玉ねぎは縦5ｍｍ幅に切る。耐熱ボウルに入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で約1分30秒加熱する。

2. ツナは汁をきって［1］に加え、マヨネーズ大さじ1、しょうゆ小さじ1を加えて混ぜる。

(1人分141kcal/塩分0.8g　レシピ考案／武蔵裕子)

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

＊　＊　＊

ツナマヨ味で子どもにも喜ばれる味付けです！

レシピ考案／武藤裕子　撮影／高杉純　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美　監修／真木文絵

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。