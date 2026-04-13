日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「糝粉」という漢字を読めますか。「糝」が読めれば簡単。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：しんこ

糝粉は、うるち米を原料とした米粉の一種です。江戸時代から餅菓子や団子の主原料として重宝されてきました。

名前の由来については、諸説あります。

もっとも有力なのは、漢字の「糝」がもつ「こなごなにする」という意味の音読み「しん」に、粉を指す「こ」が組み合わさったという説です。

いっぽうで、江戸時代には「新しく挽いた粉」を意味する「新粉」という当て字も広まりました。

もち米から作る白玉粉や餅粉が強い粘りをもつのに対し、うるち米を原料とする?粉で作る餅や団子は、歯切れがよく、適度なコシがあるのが最大の特徴です。

たとえば、みたらし団子のあの独特の弾力は、糝粉ならではのものです。もち米の粉で作ると柔らかすぎて形が崩れてしまいますが、組織の密な糝粉を用いることで串から落ちず、タレをまとわせてもふやけずにしっかりとした食感を保つことができるのです。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】食べ物当て「糝粉」 団子の材料です（2枚）