表参道で『モンスターズ・インク』スペシャルカフェ開催へ！ 公開25周年を祝うメニュー＆グッズが登場
ディズニー＆ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』公開25周年を祝うスペシャルカフェ「『モンスターズ・インク』OH MY CAFE」が、4月23日（木）〜6月28日（日）の期間、東京・表参道で開催される。
【写真】名店“ハリーハウゼン”の料理を再現！ ユニークなメニュー一覧
■サリーとマイクのスタチューがお出迎え
今回開催される「『モンスターズ・インク』OH MY CAFE」は、サリーとマイクのスタチューが出迎えるこだわりの空間の中で、オリジナルのスペシャルメニューやグッズが楽しめる期間限定のコラボカフェ。
メニューには、ジェームス・P・サリバンをイメージしたチキンとポテトのグラタンプレート「RRR！グラタンプレート」や、予約困難な名店“ハリーハウゼン”の料理を再現した「ギョロ目お寿司プレート」など、作品の世界観を堪能できる料理が並ぶ。
また、スイーツやドリンクも用意され、親友で相棒のサリーとマイクをモチーフにした「相棒パフェ」が登場。いずれも、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質の、身体にやさしいヘルシーな料理となっている。
さらに、各種利用特典が展開されるほか、ドリンクとセットで購入できるスーベニアやカフェオリジナルグッズも販売。グッズには「アクリルキーホルダー」や「額縁マグネット」、「トートバッグ」など、ファンにはたまらないラインナップがそろう。
【写真】名店“ハリーハウゼン”の料理を再現！ ユニークなメニュー一覧
■サリーとマイクのスタチューがお出迎え
今回開催される「『モンスターズ・インク』OH MY CAFE」は、サリーとマイクのスタチューが出迎えるこだわりの空間の中で、オリジナルのスペシャルメニューやグッズが楽しめる期間限定のコラボカフェ。
また、スイーツやドリンクも用意され、親友で相棒のサリーとマイクをモチーフにした「相棒パフェ」が登場。いずれも、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質の、身体にやさしいヘルシーな料理となっている。
さらに、各種利用特典が展開されるほか、ドリンクとセットで購入できるスーベニアやカフェオリジナルグッズも販売。グッズには「アクリルキーホルダー」や「額縁マグネット」、「トートバッグ」など、ファンにはたまらないラインナップがそろう。