石見舞菜香「エスプレッソ片手に見て」お隣の天使様の進化を語る
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 ２」放送直前特番』を４月３日（金）に独占無料放送した。
『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』は、一人暮らしの高校一年生・藤宮周とマンションの隣の部屋に住む学校一の美少女、“天使様”こと椎名真昼の甘くて焦れったい恋模様を描く“癒し系”青春ラブコメディ。本番組には、坂泰斗（藤宮周役）、石見舞菜香（椎名真昼役）、八代拓（赤澤樹役）、白石晴香（白河千歳役）が出演し、第１期の振り返りトークやアフレコ裏話、バラエティ企画を通して作品の魅力をたっぷりとお届け。
番組ではまず、第１期の名シーンとともに、周と真昼の関係の変化を改めて振り返り。第１話の出会いでは、雨の日に傘を貸したことをきっかけに始まった２人の関係について、石見が「この頃は真昼ちゃん、周くんに対してかなりシャッターを下ろしていましたよね」と振り返り、坂も「そのときの真昼の状況が後々わかっていったりするしね」としみじみ。
また、坂が大きなターニングポイントとして、真昼の孤独な家庭事情が垣間見えた第７話「天使様の秘密」を挙げると、石見は「お互いの過去を受け止め合った上で見る桜が本当にエモい」と共感。坂も「エモエモのエモでしたね」と返し、２人の距離が大きく縮まった印象的なエピソードを振り返っていく。
そして、最終話の告白シーンへ移ると、石見は「すでに付き合っているような空気感なのに、キスではなくハグで終わるのが２人らしい！焦ったいけど、それが２人らしい始まりなんだという、美しいシーンでした」と解説。“じれ甘”な魅力が詰まった第１期の締めくくりを熱弁。
ほかにも、第２話での白石の意外なアドリブ話が飛び出したり、第３話での周・真昼・樹・千歳の４人が初めて顔を合わせる場面では、坂が「当時は別のブースでアフレコしていたから寂しかった」と裏話を明かしたりと、エピソードトークが続出。和気あいあいとしたアフレコ現場の様子が垣間見える振り返りとなった。
続いては、第２期の見どころをキーワード形式で紹介。まず八代はキーワードに「家族」を挙げ、樹と千歳の関係や家庭問題に触れながら、「樹が人に甘えるという大人のなり方をする。そんなところも一つの見どころだと思う」とコメント。すると恋人役の白石も「確かに大事なワードかもしれない」と共感し、物語の新たな側面に期待。
続く白石は「まひるんのヘアアレンジ」をキーワードに挙げ、「この作品におけるまひるんの可愛さはとても重要！ PVでも可愛い姿がたくさん見られましたが、ほかのヘアアレンジにも注目です！」と真昼の魅力をアピール。
そんななか坂からは「ベッドのシーン」と意味深なキーワードが飛び出し、一同から「大丈夫!?」「なになに！？」と総ツッコミを受ける場面も。続けて「どういう意味かは見てのお楽しみ」と含みを持たせて返す坂に、白石から「そこも焦らすのね！」とさらなるツッコミが炸裂。またこれに対し石見も「あらぁ〜」と意味深なキーワードを提示し、スタジオは大盛り上がり。“じれ甘”の先に待つ展開への期待が一気に高まる一幕となった。
また、それぞれが考えたランキングの順位を見てどんなランキングかを当てるクイズ企画「お題はなぁに？勝手にランキング」では、キャスト同士の関係性が垣間見えるトークが展開。「焼肉を焼くのが上手そうな人ランキング」や「酒豪ランキング」などユニークなお題が飛び出し、酒豪ランキング２位に納得がいかない白石が「私の方が強い！」と主張する場面や坂が最下位でいじられる場面など、終始笑いの絶えない展開に。
さらに八代が考えた「美術館で同じ絵の前にずっといそうな人ランキング」という独特すぎるお題には、「コアすぎる！」とツッコミが入りつつもランキングの説得力にスタジオは大きな盛り上がりを見せた。
加えて番組内では、坂がキャスト陣とのプライベートエピソードも披露。アフレコ後に食事や遊びに行くなど、プライベートでも交流があることを明かし、坂が「本当に友達って言えるような素敵な人に恵まれてこの作品を作ることができた」と感謝を贈るなど作品への強い想いとチームの絆が感じられるトークが続いた。
そして番組の最後には、キャスト陣から視聴者へメッセージも。石見は「もうブラックコーヒーでは足りません！エスプレッソ片手に見ていただけたらなと思います」と“甘さ”の進化を表現。坂も「台本チェックの途中で一度休憩しないといけないくらい甘かった」と語りつつ、「果たしてあなたは最後まで直視できるのだろうか？そのくらい、甘々たっぷりです」と視聴者へ挑戦状を投げかけるなど第２期のさらなる“激甘”展開をアピールしていた。
なお本番組は、放送後も６月末まで無料で楽しめる。
(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会
『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』は、一人暮らしの高校一年生・藤宮周とマンションの隣の部屋に住む学校一の美少女、“天使様”こと椎名真昼の甘くて焦れったい恋模様を描く“癒し系”青春ラブコメディ。本番組には、坂泰斗（藤宮周役）、石見舞菜香（椎名真昼役）、八代拓（赤澤樹役）、白石晴香（白河千歳役）が出演し、第１期の振り返りトークやアフレコ裏話、バラエティ企画を通して作品の魅力をたっぷりとお届け。
また、坂が大きなターニングポイントとして、真昼の孤独な家庭事情が垣間見えた第７話「天使様の秘密」を挙げると、石見は「お互いの過去を受け止め合った上で見る桜が本当にエモい」と共感。坂も「エモエモのエモでしたね」と返し、２人の距離が大きく縮まった印象的なエピソードを振り返っていく。
そして、最終話の告白シーンへ移ると、石見は「すでに付き合っているような空気感なのに、キスではなくハグで終わるのが２人らしい！焦ったいけど、それが２人らしい始まりなんだという、美しいシーンでした」と解説。“じれ甘”な魅力が詰まった第１期の締めくくりを熱弁。
ほかにも、第２話での白石の意外なアドリブ話が飛び出したり、第３話での周・真昼・樹・千歳の４人が初めて顔を合わせる場面では、坂が「当時は別のブースでアフレコしていたから寂しかった」と裏話を明かしたりと、エピソードトークが続出。和気あいあいとしたアフレコ現場の様子が垣間見える振り返りとなった。
続いては、第２期の見どころをキーワード形式で紹介。まず八代はキーワードに「家族」を挙げ、樹と千歳の関係や家庭問題に触れながら、「樹が人に甘えるという大人のなり方をする。そんなところも一つの見どころだと思う」とコメント。すると恋人役の白石も「確かに大事なワードかもしれない」と共感し、物語の新たな側面に期待。
続く白石は「まひるんのヘアアレンジ」をキーワードに挙げ、「この作品におけるまひるんの可愛さはとても重要！ PVでも可愛い姿がたくさん見られましたが、ほかのヘアアレンジにも注目です！」と真昼の魅力をアピール。
そんななか坂からは「ベッドのシーン」と意味深なキーワードが飛び出し、一同から「大丈夫!?」「なになに！？」と総ツッコミを受ける場面も。続けて「どういう意味かは見てのお楽しみ」と含みを持たせて返す坂に、白石から「そこも焦らすのね！」とさらなるツッコミが炸裂。またこれに対し石見も「あらぁ〜」と意味深なキーワードを提示し、スタジオは大盛り上がり。“じれ甘”の先に待つ展開への期待が一気に高まる一幕となった。
また、それぞれが考えたランキングの順位を見てどんなランキングかを当てるクイズ企画「お題はなぁに？勝手にランキング」では、キャスト同士の関係性が垣間見えるトークが展開。「焼肉を焼くのが上手そうな人ランキング」や「酒豪ランキング」などユニークなお題が飛び出し、酒豪ランキング２位に納得がいかない白石が「私の方が強い！」と主張する場面や坂が最下位でいじられる場面など、終始笑いの絶えない展開に。
さらに八代が考えた「美術館で同じ絵の前にずっといそうな人ランキング」という独特すぎるお題には、「コアすぎる！」とツッコミが入りつつもランキングの説得力にスタジオは大きな盛り上がりを見せた。
加えて番組内では、坂がキャスト陣とのプライベートエピソードも披露。アフレコ後に食事や遊びに行くなど、プライベートでも交流があることを明かし、坂が「本当に友達って言えるような素敵な人に恵まれてこの作品を作ることができた」と感謝を贈るなど作品への強い想いとチームの絆が感じられるトークが続いた。
そして番組の最後には、キャスト陣から視聴者へメッセージも。石見は「もうブラックコーヒーでは足りません！エスプレッソ片手に見ていただけたらなと思います」と“甘さ”の進化を表現。坂も「台本チェックの途中で一度休憩しないといけないくらい甘かった」と語りつつ、「果たしてあなたは最後まで直視できるのだろうか？そのくらい、甘々たっぷりです」と視聴者へ挑戦状を投げかけるなど第２期のさらなる“激甘”展開をアピールしていた。
なお本番組は、放送後も６月末まで無料で楽しめる。
(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会