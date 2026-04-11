【和食さと】期間限定で″天然めばちまぐろ″が食べ放題に！お造りに赤身にぎりも...。思う存分味わい尽くせるよ〜。

和食チェーンの「和食さと」では、3種類の食べ放題に加えて、2026年4月9日から5月27日までの期間限定で「天然めばちまぐろ食べ放題コース」が登場しています。

まぐろのお造りも食べ放題！

本フェアのめばちまぐろは、大きさと鮮度にこだわり、厳選したものを使用しています。

「まぐろのお造り」のほか、4種類のお寿司も食べ放題で楽しめます。天然めばちまぐろの「赤身にぎり」、丁寧に炙ったまぐろに薬味を添えた「炙りにぎり」、ガーリックの風味とザクザクとした食感がたまらない「ザクザク醤油にぎり」、店仕込みの漬けまぐろを長芋と一緒に食べる「まぐろと長芋の手巻き寿司」とバリエーションも豊かです。

逸品料理も充実しています。旨辛な味がたまらない「混ぜて食べるまぐろキムチ」や、なめらかなとろろと天然まぐろが絡み合う「まぐろの山かけ」、特製だしで炊きこみ旨味がさらに増した「まぐろしぐれ煮」など、おつまみにもぴったりなメニューもズラリ。

また丼物には「まぐろの山かけ丼」も......！ 豊富な楽しみ方でまぐろ好きさんを飽きさせません。

コースは、「さと式焼肉 天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース」の価格が5599円（大人）。「さとしゃぶ・さとすき 天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース」の価格が5269円（大人）。

一部店舗では改装などにより休業している場合があります。また、販売状況により売り切れの場合もあります。

写真はイメージです。めばちまぐろは部位によって色味が異なる場合があります。

東京バーゲンマニア編集部