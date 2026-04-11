９日深夜放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（３２）が出演した。

慶大法学部卒業でＭ―１グランプリ２連覇、父が大和証券の副会長であることを公表。番組では“超エリートおぼっちゃま”とケムリを紹介した。

裕福な家庭で育ち、周囲と金銭感覚が違うことから、恋愛で金銭感覚のズレはあったか？と問われたケムリは「今まで（お金持ちの女性と）お付き合いしたことはないですが」と前置きしてから、「自分より金銭感覚が上だとしんどいかもしれないですね」と返答。

その理由を「基本的にデート代は全部出すので、自分より金銭感覚が下の分にはどうでもよくないですか、自分が払うから」と説明。自分自身は「基本的にはプレゼントはいらないんですよ。欲しいものがないから。物欲を破壊されたので、金持ち過ぎて」と言い放った。

指原莉乃から「お友だちのお金持ちの人とかは、そもそも恋愛対象にならない？」と尋ねられると、「そうかもしれないですね。男が全部払う信念で生きてるんですけど、持続可能じゃないじゃないですか？ 同じ生活を続けられない人が嫌なんです。お金持ちを未来まで維持したいので」と答えた。

「リスクを取りにいかないんですよ、とにかく。現状維持が最高。現状に満足してる」と、意外なポリシーを明かした。