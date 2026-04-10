なぜ自分の都合ばかり？不倫中に見えやすい男性の“自己中な考え方”
会えるのは彼の都合がいいときだけ。連絡のペースもタイミングも、なぜかいつも相手基準。そんな関係性に違和感を抱いたことはありませんか？不倫関係では、男性側の“自己中心的な考え方”が表に出やすくなります。ただそれは男性の性格というより「関係の構造」によるものです。
「バレない範囲で」が最優先になっている
男性としては家庭や立場を守る必要がある以上、行動の基準は常に“自分が困らないかどうか”。会う日も連絡の頻度も、その範囲内で決められていきます。その結果、不倫相手の気持ちより“自分の都合”が優先される形になりやすいのです。
「都合よく続けばいい」と無意識に思っている
不倫関係を壊したくないというより、「今の状態が楽だから続けたい」。そんな本音が、男性の言葉の端々や行動ににじむことがあります。責任を持つ覚悟がないまま関係だけ維持しようとすると、どうしてもバランスは崩れていくでしょう。
「選択しない」という選択をしている
はっきりした答えを出さないまま、関係を続けようとする。これは優しさではなく“決断を避けている状態”とも言えます。どちらも失わないように見えて、実際には女性側に負担を預けている形になっていることも少なくありません。
不倫関係で感じる違和感の多くは“不倫関係である前提”から生まれるもの。その中で、自分の気持ちが後回しになっていないかを一度冷静に見てみることが、関係を続けるにしても、見直すにしても大切です。 ※画像は生成AIで作成しています
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