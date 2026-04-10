【あすから】『ペントハウス』脚本家が手掛ける、最恐復讐劇 韓国ドラマ『7人の脱出 season2―リベンジ―』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のオム・ギジュン、ファン・ジョンウムらが主演する韓国ドラマ『7人の脱出 season2―リベンジ―』（ノーカット日本語字幕版／全16話／2024年）が、あす11日（後8：00）より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 後6：00〜、後8：00〜／毎週日曜 後4：00〜、後6：00〜、後8：00）
【場面ショット】『ペントハウス』でおなじみ…オム・ギジュンも登場
同作は、ある少女の失踪をきっかけに幕を開けた最恐復讐劇『7人の脱出』の続編となっている。
シーズン1に続き『ペントハウス』シリーズの脚本家キム・スノク氏が執筆。誰が敵で味方かわからない、過激で非情なデスゲームで最後に生き残るのは誰か。そして復讐の行方は…マシューと7人の悪人たちが繰り広げる攻防戦に息を飲む展開となっている。
新キャラクターとしてイ・ジョンシン（CNBLUE）が演じる謎の男ファン・チャンソンが登場する。
■あらすじ
奇跡的に生き延びたミン･ドヒョク（イ･ジュン）は、イ･フィソの遺品を武器にカン･ギタク（ユン･テヨン）と共に、マシュー・リー（オム･ギジュン）への復讐に立ち上がる。一方、パン･ダミ事件に関係していた6人は、カネで操られる奴隷に成り下がっていた。しかし、クム･ラヒ（ファン･ジョンウム）だけは男のブレーンとして充実した日々を過ごしていた。しかし、そんなラヒも娘の死に際を撮った動画を見たことで、地獄へ突き落とされたような罪の意識を覚える。自らも罪を償おうと考えるが、偶然にもドヒョクたちが生きていたことに気づく。ラヒは、娘を陥れた全ての者に復讐することを誓い、手始めにハン･モネ（イ･ユビ）を標的に定める。
■演出
オ・ジュニョク、オ・ソンヒ
■脚本
キム・スノク『皇后の品格』『ペントハウス』
■キャスト
オム・ギジュン『ドリームハイ』『被告人』『ペントハウス』
ファン・ジョンウム『キルミー・ヒールミー』『彼女はキレイだった』
イ・ジュン『静かなる海』『最愛の敵〜王たる宿命〜』
イ・ユビ『ピノキオ』『夜を歩く士〈ソンビ〉』『ユミの細胞たち』
イ・ジョンシン（CNBLUE）『シンデレラと4人の騎士＜ナイト＞』『流れ星』
【場面ショット】『ペントハウス』でおなじみ…オム・ギジュンも登場
同作は、ある少女の失踪をきっかけに幕を開けた最恐復讐劇『7人の脱出』の続編となっている。
新キャラクターとしてイ・ジョンシン（CNBLUE）が演じる謎の男ファン・チャンソンが登場する。
■あらすじ
奇跡的に生き延びたミン･ドヒョク（イ･ジュン）は、イ･フィソの遺品を武器にカン･ギタク（ユン･テヨン）と共に、マシュー・リー（オム･ギジュン）への復讐に立ち上がる。一方、パン･ダミ事件に関係していた6人は、カネで操られる奴隷に成り下がっていた。しかし、クム･ラヒ（ファン･ジョンウム）だけは男のブレーンとして充実した日々を過ごしていた。しかし、そんなラヒも娘の死に際を撮った動画を見たことで、地獄へ突き落とされたような罪の意識を覚える。自らも罪を償おうと考えるが、偶然にもドヒョクたちが生きていたことに気づく。ラヒは、娘を陥れた全ての者に復讐することを誓い、手始めにハン･モネ（イ･ユビ）を標的に定める。
■演出
オ・ジュニョク、オ・ソンヒ
■脚本
キム・スノク『皇后の品格』『ペントハウス』
■キャスト
オム・ギジュン『ドリームハイ』『被告人』『ペントハウス』
ファン・ジョンウム『キルミー・ヒールミー』『彼女はキレイだった』
イ・ジュン『静かなる海』『最愛の敵〜王たる宿命〜』
イ・ユビ『ピノキオ』『夜を歩く士〈ソンビ〉』『ユミの細胞たち』
イ・ジョンシン（CNBLUE）『シンデレラと4人の騎士＜ナイト＞』『流れ星』