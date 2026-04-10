９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２７５ドル高 ナスダック７日続伸 ９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２７５ドル高 ナスダック７日続伸

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９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２７５．８８ドル高の４万８１８５．８０ドルと続伸した。イスラエルとレバノンの和平協議が始まると伝わった。ＮＹダウはマイナス圏で推移する場面があったが、中東情勢を巡る楽観的な見方が広がると切り返した。



キャタピラー＜CAT＞やハネウェル・インターナショナル＜HON＞がしっかり。コーニング＜GLW＞やＧＥベルノバ＜GEV＞が買われ、コンステレーション・ブランズ＜STZ＞が大幅高となった。半面、ＩＢＭ＜IBM＞やセールスフォース＜CRM＞が軟調。オラクル＜ORCL＞が株価水準を切り下げた。



ナスダック総合株価指数は１８７．４２ポイント高の２万２８２２．４１と７日続伸した。メタ・プラットフォームズ＜META＞が頑強。エヌビディア＜NVDA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞が高く、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が値を飛ばし、スター・サージカル＜STAA＞が急伸した。一方、マイクロソフト＜MSFT＞が冴えない展開。オデッセイ・マリン・エクスプロレーション＜OMEX＞が安い。



出所：MINKABU PRESS