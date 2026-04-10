【劇場版「名 探偵 コナン ハイウェイの堕天使」】 4月10日 公開 上映劇場：全国劇場

東宝は、アニメ映画「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」を本日4月10日に全国の劇場にて公開する。

本作は、劇場版「名探偵コナン」シリーズ最新作。第29作目となる本作では、横浜が事件の舞台となる。初対面で蘭が「風の女神」と思わず称したほどの凄まじい運転テクニックの持ち主、萩原千速（はぎわらちはや）によるド派手なバイクアクションが繰り広げられる。劇場版「名探偵コナン」シリーズでは初登場となる千速と、黒き堕天使とのバトルミステリーが展開していく。

「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」作品概要

【劇場版『名 探偵 コナン ハイウェイの堕天使』公開直前PV【4月10日(金)公開】】

4月10日 公開

【ストーリー】

コナンと蘭（らん）・園子（そのこ）・小五郎（こごろう）は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純（せらますみ）と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現われた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」、神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった――

しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行なわれていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していること分かり、黒いエンジェル――……「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか――

そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二（はぎわらけんじ）とその同期・松田陣平（まつだじんぺい）との記憶……

風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）

旋風巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリー、いざ開戦（レーススタート）！！

原作：青山剛昌

監督：蓮井隆弘

脚本：大倉崇裕

音楽：菅野祐悟

（敬称略）

キャスト

高山みなみ：江戸川コナン

山崎和佳奈：毛利蘭

小山力也：毛利小五郎

沢城みゆき：萩原千速

三木眞一郎：萩原研二

神奈延年：松田陣平

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：小学館/読売テレビ/日本テレビ/ShoPro/東宝/トムス・エンタテインメント

配給：東宝

（敬称略）

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