「名探偵コナン」劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」本日公開風の女神VS黒き堕天使、バトルミステリー開戦
東宝は、アニメ映画「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」を本日4月10日に全国の劇場にて公開する。
本作は、劇場版「名探偵コナン」シリーズ最新作。第29作目となる本作では、横浜が事件の舞台となる。初対面で蘭が「風の女神」と思わず称したほどの凄まじい運転テクニックの持ち主、萩原千速（はぎわらちはや）によるド派手なバイクアクションが繰り広げられる。劇場版「名探偵コナン」シリーズでは初登場となる千速と、黒き堕天使とのバトルミステリーが展開していく。
「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」作品概要
4月10日 公開【ストーリー】
コナンと蘭（らん）・園子（そのこ）・小五郎（こごろう）は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純（せらますみ）と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現われた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」、神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった――
しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。
その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行なわれていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していること分かり、黒いエンジェル――……「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。
犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか――
そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二（はぎわらけんじ）とその同期・松田陣平（まつだじんぺい）との記憶……
風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）
旋風巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリー、いざ開戦（レーススタート）！！
原作：青山剛昌
監督：蓮井隆弘
脚本：大倉崇裕
音楽：菅野祐悟
（敬称略）
キャスト
高山みなみ：江戸川コナン
山崎和佳奈：毛利蘭
小山力也：毛利小五郎
沢城みゆき：萩原千速
三木眞一郎：萩原研二
神奈延年：松田陣平
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
製作：小学館/読売テレビ/日本テレビ/ShoPro/東宝/トムス・エンタテインメント
配給：東宝
（敬称略）