記事ポイント 竹書房「ぼのフェス2026春」が4月下旬より全国の参加書店で順次スタート対象コミックス購入で描き下ろしクリアカード全11種類をその場で配布4月7日から4月13日まで主要電子書籍ストアで大規模ディスカウントも展開 竹書房「ぼのフェス2026春」が4月下旬より全国の参加書店で順次スタート対象コミックス購入で描き下ろしクリアカード全11種類をその場で配布4月7日から4月13日まで主要電子書籍ストアで大規模ディスカウントも展開

竹書房のコミックスフェア「ぼのフェス2026春」が、4月下旬より全国の参加書店で順次始まります。

今年はBL作品を中心にTL作品も加わり、店頭特典と電子書籍キャンペーンの両方で作品の魅力に触れられる内容となっています。

竹書房「ぼのフェス2026春」

開催時期：4月下旬より順次特典：フェア限定コラボイラスト入り描き下ろしクリアカード（全11種）対象商品：参加書店により異なります特典配布方法：参加書店により異なります

「ぼのフェス2026春」は、竹書房が展開する全力コミックスフェアです。

昨年春と同様にBL作品を中心にしながら、今年はTL作品も加わり、対象ジャンルの広がりが魅力となっています。

購入特典には、昨年も好評だった『ぼのぼの』コラボイラスト入りの描き下ろしクリアカードが2026年春バージョンで登場します。

「ハッピークソライフ」や「推しの性癖がヤバすぎました！」をはじめ、「前世で殺した相手の担当編集になります」「狼くんの愛はちょっと不機嫌」などの人気作品を使った絵柄が揃っています。

フェア期間中は、参加書店で対象シール付きの竹書房コミックスを購入すると、コミックス1冊につき1枚のクリアカードがその場でもらえます。

特典は無くなり次第終了となるため、店頭フェアならではの限定感もしっかり打ち出されています。

電子書籍ストア「ぼのフェス2026」

店頭フェアに先駆けて、主要電子書籍ストアでは「ぼのフェス2026」も開催されています。

2026年4月7日(火)から2026年4月13日(月)23:59まで、連載中作品を中心に竹書房の全ジャンルコミックスが大規模ディスカウントの対象となっています。

Amebaマンガ、BOOK☆WALKER、コミックシーモア、マンガBANG！

など幅広いストアが参加しており、読みたい作品に出会いやすい展開です。

店頭の特典施策と電子書籍の価格施策が並行することで、紙でも電子でも楽しみ方を選べるフェア構成になっています。

描き下ろし特典と電子書籍値引きが並ぶことで、竹書房作品の広がりを一度に楽しめる企画です。

BL作品に加えてTL作品も加わり、フェア全体のラインアップに新鮮さがあります。

店頭でも電子書籍でも参加しやすく、好みのスタイルで作品に触れられる点が魅力となっています。

マリモクラフト「ぼのフェス2026春」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ぼのフェス2026春」はいつから始まりますか？

A. 「ぼのフェス2026春」は4月下旬より全国の参加書店で順次開催されます。

Q. 店頭フェアでもらえる特典は何ですか？

A. 対象シールが貼られた竹書房のコミックスを購入すると、フェア限定『ぼのぼの』コラボイラスト入り描き下ろしクリアカードが1冊につき1枚もらえます。

Q. 電子書籍ストアのキャンペーン期間はいつですか？

A. 電子書籍ストア「ぼのフェス2026」は2026年4月7日(火)から2026年4月13日(月)23:59まで開催されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全11種クリアカード付きの春フェア！ 竹書房「ぼのフェス2026春」 appeared first on Dtimes.