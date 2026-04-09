美容のインプットは普段から。櫻坂46・守屋麗奈が大切な日の前日に欠かせないルーティーンとは？

TBS系「ラヴィット！」への出演で人気を集め、活躍の幅を広げる櫻坂46・2期生の守屋麗奈さん。2026年3月14日、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下TGC）に登場し、編み込まれたアップスタイルで春らしいガーリーな装いを披露しました。マイナビウーマンでは、ランウェイを終えた守屋さんのバックステージを直撃！ 今回のランウェイに対する思いや、4月に控えたグループ初の国立競技場での公演についてお話を聞きました。

■大切な日の前日は“むくみケア”がルーティーン

――水色のシャツと赤いスカートの春らしい色合いが印象的なコーディネートですね。今日のファッションのポイントを教えてください！

まず、スカートがチェックとお花の印象的なデザインでかわいいです。シャツのリボンもお気に入りポイントです！

――歩くたびにスカートとポニーテールが揺れて、会場からも歓声があがっていました。今回のTGCの舞台はいかがでしたか？

そうですね、すごく楽しい雰囲気で……華やかで、楽しかったです！ 舞台裏ではケータリングのドーナツをおいしくいただきました。

――本日のようなランウェイや撮影など、大切な日の前日に行っているルーティーンはありますか？

なるべくむくまないように、塩分や食べるものには気をつけています。普段は好きなものを食べているんですけど、前日にそういった部分を心がけて、調整しています。むくみを取る時には美顔器や、かっさを使っています。

――普段、ファッションやメイクのインスピレーションはどこから取り入れていますか？

雑誌を見たりして、「こんなコーデかわいいな」と思ったものを参考にしています。普段から新しいものも好きなので、普段からいろいろなもの（媒体）で追ってチェックしています！

――この夏に取り入れたい美容アイテムはありますか？

日焼け止めです。今さまざまな新しいアイテムが出ているので注目しています！ ギシギシしてしまうのが好きじゃないので、保湿力が高いものなど、自分に合うアイテムを見つけたいなと思っています。

――スタイルを維持するために心がけていることがあれば教えてください。

これといって何かってあるわけではないんですけど、逆にストレスをためすぎないことを意識しています。オンとオフの切り替えもできる方なのかな。

――リラックスする時の過ごし方はありますか？

おうちで犬を飼っていて、その愛犬をかわいがっている時が一番リラックスできているかな〜と思います。

■グループ5周年ライブに向けた意気込み

――グループ活動についてもお伺いさせてください。現在、守屋さんをはじめとする2期生が在席メンバーでは最年長の代となりますが、何か心がけていることはありますか？

後輩を含めてみんながやりやすい環境というのは意識しています。みんながやる時はやるし、楽しむ時は楽しむ……というような、良いグループの環境づくりみたいなことは心がけています。今は国立競技場でのライブが控えているので、それに向けてみんなでリハを頑張っています。

――グループ5周年に向けて、熱が高まってきているのを感じます。ライブへの意気込みを教えてください。

5周年という一つの節目になると思うので、今までの櫻坂の歴史を感じていただけたらいいなと思います。節目にふさわしい、皆さんを楽しませられるようなライブができるように頑張ります！

――今後、個人やお仕事での目標ややりたいことがあれば教えてください。

今までお仕事で何度か海外に行かせていただいているのですが、お仕事でも、プライベート個人としてもイタリアに行きたいなと思っています。

ヨーロッパの街並みがすごい好きなんですけど、イタリアにはまだ行ったことないんです。ごはんもおいしいし、景色もめちゃくちゃいいと思うので行ってみたいです！

――最後に、ファンの方に向けてメッセージをお願いします！

いつも応援してくださってありがとうございます。国立に向けて今は頑張っていて、私たちの新たな一面をお見せできたり、みなさんにきっと楽しんでもらえたりするライブになると思うので期待していてください！

透き通るような抜群の透明感と、ナチュラルな美しさで女性人気も急上昇中の守屋さん。

妖精のようなふんわりとした雰囲気でその場を和やかにしながらも、グループについての質問には、柔らかさの中に真剣な表情をのぞかせていたのが印象的でした。

グループとして国立競技場でのライブを控える一方、個人ではドラマへの出演が決定するなど、多方面でその魅力を発揮している守屋さんに今後も注目です。

＞＞「マイナビ TGC 2026 S/S」バックステージインタビュー はこちら

◇守屋麗奈（プロフィール）

2000年1月2日生まれ、東京都出身。アイドルグループ・櫻坂46に二期生として加入。5thシングル「桜月」にて初めて表題曲のセンターを務める。「離婚しようよ」（Netflix）、「不適切にもほどがある!」第9話（TBS）等ドラマにも出演。愛称は「れなぁ」。

（取材・文：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）