豚足コトコト、鴨コンフィ、自作ソーセージ、新中野の隠れ家ビストロの膨大な手間ひまをかけたごちそう

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新中野のビストロ店『ビストロM05（エムゼロファイブ）』です。

やっぱりこれが冬のごちそう！手間ひまかけた王道カスレ

メニューに手書きされているのは、レバームースにキッシュ、プティ・サレと、これぞビストロ！と膝を打つ、王道かつオーセンティックな料理たち。しかもどの皿も「お腹いっぱい食べていって」と語りかけてくるような気取らないボリュームに、胃袋のスイッチもパチンと入る。

これらをひとりでせっせと作っているのが店主の木村友亮さん。開店から3回目の冬がやってきて、日々の仕事も手に馴染んできた頃合いだ。そんな中、今期から満を辞して新たに迎えた料理が「カスレ」。

カスレ4500円、ワイン：グラス1200円〜、ボトル4400円〜

『ビストロM05（エムゼロファイブ）』（手前）カスレ 4500円 （奥）ワイン：グラス 1200円〜、ボトル 4400円〜 仕上げにグリルの火に当て、パリッと仕上げた香ばしさもたまらない

水で戻した白インゲン豆と豚足を自家製ブイヨンでコトコト煮込み、ソーセージも自作して、鴨のモモ肉と豚肩ロースはそれぞれコンフィに。膨大な手間ひまを器の中で集合させる。食べ方のコツは熱々のうちに全部を切り分け、ごちゃ混ぜにしてスプーンやフォークで豪快にパクリ。

響き合う具材の旨みと湯気の向こうの誰かの笑顔がワインをもっと進ませる。こんなひと皿に出合えたならば、冬の寒さもいつもより暖かい。

『ビストロM05（エムゼロファイブ）』店主 木村友亮さん

店主：木村友亮さん「ワインも料理に合わせて種類豊富に揃えています」

『ビストロM05（エムゼロファイブ）』

新中野『ビストロM05（エムゼロファイブ）』

［店名］『ビストロM05（エムゼロファイブ）』

［住所］東京都中野区本町4-17-12コミヤビル1階

［電話］050-5600-5458

［営業時間］12時〜14時半（14時LO）※水・金・土・日のみ、17時半〜23時（フード21時、ドリンク22時半LO）

［休日］月

［交通］地下鉄丸ノ内線新中野駅3番出口から徒歩5分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ワインに合う絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】ボリューム満点！ ワインにぴったりなフランスの絶品煮込み料理（8枚）