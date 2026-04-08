純烈の弟分・モナキが８日、東京・池袋サンシャイン噴水広場でデビュー記念イベントを開催し、ファン２５００人が集結した。

純烈のリーダー・酒井一圭のプロデュースで始まった「セカンドチャンスオーディション」を経て結成された４人組。この日リリースのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、ＴｉｋＴｏｋを中心にＳＮＳで大バズりしており、関連動画の総再生回数は７億回を超える。

ＳＮＳ世代の１０代、２０代から純烈と重なるマダムまでファン層は幅広く、アイドルの聖地は超満員。一級建築士の資格を持つサカイＪｒ．は、会場を見渡し「ずっと会社員をやっていたので、夢のよう。衝撃的な出来事です。いただいた愛をしっかり何倍にもして、お返しできるように頑張っていきたい」と笑顔を浮かべた。

中盤にはプロデューサーの酒井も登場し、サプライズ発表。８月に東名阪のＺｅｐｐツアーを開催することが明かされると、ケンケンとおヨネはぼろ泣きした。最年長のじんは「埋まりますかね？事務所の方もリスクを背負った決断だと思うので、僕たちもそれ以上の覚悟を持って道を切り開いていけたらと思います」と表情を引き締めた。

噴水広場は、２０１０年デビューの純烈が、６年かけて辿り着いた場所。しかも当時は集客に不安があったといい、酒井は弟分のフィーバーぶりに「腹立たしいですね」とニヤリだった。

おヨネは改めての大目標にレコード大賞新人賞を掲げ、会場は大歓声。酒井は「純烈はモナキのバーターでいろんな番組に出させていただきたいと思います。目指すは、カウントダウンＴＶとミュージックステーションですよ。言うのはタダやから」と話していた。