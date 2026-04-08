カリスマモデル・冨永愛の長男で、モデルデビューした冨永章胤（あきつぐ）が、ランウェーでの姿を披露した。

章胤は８日までに自身のインスタグラムを更新。「日本でショーを開催するのは約１０年ぶりの＃ａｇｎｅｓｂ めちゃめちゃかっこよかった！」と人気ブランドのショーに参加したことを伝え、モデル姿を投稿した。

ショーの様子はＹｏｕＴｕｂｅでも紹介され、章胤は１９０センチの長身で堂々とウォーキングしている。

母に似たオリエンタルな雰囲気で魅了。ＳＮＳ上では「カッコイイ〜」「ＩＫＥＭＥＮ」「アニエス似合ってますね 素敵です」「ウヒョー めちゃくちゃカッコイイ」「お顔がちいっちゃいね〜」「ナイス」などの声が上がっている。

愛は２００４年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、０５年に章胤を出産。０９年に離婚しているが、昨年１２月２０日に自身のインスタグラムで「俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりました」と妊娠を公表。冨永の所属事務所はスポーツ報知の取材に応じ、お相手とは「現時点で籍を入れていない」とコメントしていた。